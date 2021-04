Bane Nor om Follobane-tunnelen: Det var egentlig bra at vi fikk en slik vinter

Vinteren var på sitt kaldeste. I ett av tunnelløpene på Follobanen hang svære istapper ned fra taket. Skulle ikke tunnelen være tett?

Follobanen har to tunnelløp, hver på ca. 20 km. Dette bildet ble tatt i ett av tunnelløpene da årets vinter var på sitt kaldeste. Foto: Bane Nor

Aftenposten har fått oversendt dette bildet fra en tipser. Det viser ett av tunnelløpene på Follobanen. Massive istapper som henger fra tak og vegger.

Bane Nor bekrefter at bildet er deres. Og at det viser en strekning på flere hundre meter som i vinter var preget av store ismengder, innvendig.