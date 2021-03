Stian Otnæs-Alifanov (19) ble sendt på karantenehotell: – Det gir ikke mening

Lørdag kveld satt Stian Otnæs-Alifanov (19) på karantenehotell ved Gardermoen. Så slapp han plutselig ut likevel.

På dette hotellrommet bor Stian Otnæs-Alifanov (19). Han er bosatt i Norge, men studerer i Sveits. Der ble studiestedet plutselig stengt ned på grunn av koronapandemien. Foto: Privat

20. mars 2021 21:00 Sist oppdatert nå nettopp

Oppdatering: Etter at Aftenposten publiserte saken lørdag kveld, hadde Stian Otnæs-Alifanov en ny samtale med politiet. Etter dette slapp han ut av karantenehotell og er på vei hjem til Nedre Eiker.

Fredag ettermiddag venter mamma Anna Ytterdahl og stefar Ronny Ytterdahl i ankomsthallen på Gardermoen. 19 år gamle Stian Otnæs-Alifanov skal komme hjem fra studiestedet i Sveits. Studiestedet er stengt ned. Nå er planen å forberede seg på digitale eksamener hjemme i Norge.

Men etter to og en halv time må paret gi opp. Da har de sett Stian bli eskortert vekk av grensepolitiet. Han har fått beskjed om å flytte inn på karantenehotell. Han fikk begrunnelsen i passkontrollen: Hjemreisen hans var ikke nødvendig.

Lørdag kveld satt en fortvilet student på hotellet. I utgangspunktet skulle han være der 10 dager, med beskjed om at situasjonen kunne endre seg dersom han testet negativt etter tre døgn.

Fikk kontrabeskjed lørdag kveld

Ved 22-tiden lørdag kveld kunne han imidlertid sjekke ut igjen. Storebroren hadde ringt politiet på nytt etter Aftenpostens artikkel. Så ringte Stian Otnæs-Alifanov selv politiet.

– Jeg forklarte situasjonen min, opp mot hvilke regler som står på Regjeringens offisielle side. De ringte meg opp igjen og spurte om å se studentbevis, forklarer studenten.

Da han hadde sendt dette, ble han sluppet fri. Lørdag kveld kl. 22.45 har han satt seg i bilen til storebror, på vei til hjemmekarantenen som var planlagt. Det er han veldig glad for.

– Jeg tror det har hatt mye å si at jeg fikk fortalt historien min i Aftenposten, men politiet sa ikke noe direkte om det, forklarer han.

Han legger til:

– Det føles godt. Men egentlig burde jeg vært ute med en gang.

For var det egentlig riktig å sende 19-åringen på karantenehotell, i utgangspunktet?

Nye regler natt til fredag

Familien mener behandlingen er i strid med regelverket. Rett før helgen ble reglene for innreise til Norge og bruk av karantenehotell strammet inn. Det skjedde etter at Justisdepartementet onsdag sendte et rundskriv til politi og statsforvaltere.

Innstramningene trådte i kraft natt til fredag. De rammer også arbeidsreiser og reiser for folk som har bostedsadresse i Norge.

Men det gjøres unntak for flere grupper.

Regjeringens nettsider forteller at det å reise til og fra Norge kan anses som nødvendig. Og ikke bare for arbeidsreiser:

«Reiser til og fra Norge vil på samme måte anses som nødvendig for studenter som er bosatt i Norge, men som studerer i utlandet og deres husstandsmedlemmer.»

For dem som kan dokumentere at de er bosatt i Norge, og har vært på en nødvendig reise, kan karantenen gjennomføres hjemme.

I huset i Drammen, hvor Stian Otnæs-Alifanov har bostedsadresse, har han en egen etasje med bad og toalett. Her hadde familien tenkt at sønnen skulle tilbringe karantenetiden.

Var så Stians reise nødvendig? Og hva med nødvendige smittetester?

Tre negative tester

Tre ganger er Stian testet de siste dagene:

En gang innen 72 timer før avreise fra Genève.

En gang på flyplassen i Genève.

En gang på Gardermoen.

Alle tre tester er negative.

I rundskrivet fra Justisdepartementet understrekes det at med «nødvendig» reise menes arbeidsreiser og andre reiser som er begrunnet i sterke velferdshensyn.

Men hva om et studiested i utlandet stenger ned, og studentene på grunn av dette uansett må flytte på seg?

– Dette er jo ikke riktig. Jeg skulle vært hjemme nå. Dette er bare stusslig. Jeg klarer ikke konsentrere meg om å lese fordi jeg bare stresser med å komme meg ut fra karantenehotellet, sier Stian Otnæs-Alifanov (19). Foto: Privat

– Jeg følte meg ikke akkurat velkommen

– Vi gledet oss veldig til å møte ham og fikk helt sjokk da han ringte oss og sa at han ikke fikk komme hjem, sier mamma Anna Ytterdahl.

Slik beskriver Stian selv opplevelsen på Gardermoen:

– Først fikk jeg beskjed om at reisen ikke var nødvendig. Så ble vi fulgt vekk i grupper med vakter foran og bak. De sendte oss til hotellet. Jeg følte meg ikke akkurat velkommen, sier han, og forteller at han rakk å veksle et par ord med foreldrene idet han ble eskortert forbi dem.

Fremme på hotellet måtte Stian betale 2000 kroner for fire netter.

– Det gir ikke mening. Situasjonen er jo helt feil. Jeg har lyst til å klage på dette, sier han.

Politiet og kommune viste til hverandre

Aftenposten har forsøkt å finne ut hvorfor Stian ble sendt på hotell.

Da han selv spurte, henviste politiet til Ullensaker kommune. Da Aftenposten tok kontakt, henviste kommunen til politiet.

Vi beskrev også Stians sak overfor Helsedirektoratet og assisterende direktør Espen Rostrup Nakstad.

– Generelt er det slik at de som ved innreise kan dokumentere at de er bosatt i Norge og at reisen var nødvendig, og som oppholder seg i boligen eller på annet egnet oppholdssted, er unntatt fra plikten til opphold på karantenehotell, sier Nakstad.

Men når det gjelder selve vilkårene, må politiet kobles inn.

Hos grensepolitiet på Gardermoen ble vi bedt om å sende våre spørsmål på e-post.

Vi spør spesielt om:

Hvor detaljert er reglene utformet når det gjelder nødvendighet av reiser?

Hva er utslagsgivende?

Er reglene så detaljerte at de ikke etterlater tvil, eller må det uansett utvises skjønn?

Hvis det er skjønn, risikerer man da at praksis er forskjellig ved ulike grensestasjoner?

– Bare kaos

Fredag hadde Ullensaker kommune 670 personer tilsammen på karantenehotell, opplyser kommunens presseansvarlige Roger Sandum. 270 av dem kom fredag kveld, etter at de nye reglene trådte i kraft. Stian Otnæs-Alifanov sier til Aftenposten at flere av dem mener de aldri skulle vært der.

Lørdag kveld varslet kommunen ham om at politiet skulle komme til hotellet for å snakke med ham og andre klokken 19.

– Da jeg gikk ned i resepsjonen 18.30, kunne de fortelle at politiet hadde vært der i et par timer, og så dratt igjen, sier 19-åringen.

– Oppsummert har jeg inntrykk av at det bare er kaos, og at ingen vet hvem som er ansvarlig for hva. Representanter fra kommunen på hotellet sier at det er politiet som er ansvarlig. Sentralbordet i politiet sier det er kommunen som er ansvarlig. Og vi som er her, meg inkludert, føler oss som kasteballer, sier han.

Politiet: For omfattende å svare på i kveld

Lørdag kveld 19.30 fikk Aftenposten svar fra politiadvokat Linda Tengesdal ved Øst Politidistrikt.

– Dette blir for omfattende for oss å svare på nå i kveld. Vi ser at vi er nødt til å prioritere andre arbeidsoppgaver, skriver hun.

– Vi har ikke kapasitet til å gå i dybden på fagspørsmål i kveld, skriver Tengesdal.

Hun er også usikker på om Øst politidistrikt er riktig adresse for Aftenpostens spørsmål. Kanskje burde de heller vært sendt lovgiver, mener hun.