FHI: Vi må regne med å leve med epidemien i mange måneder til

De neste seks månedene vil det være vedvarende fare for at epidemien kommer ut av kontroll, mener Folkehelseinstituttet.

Munnbind, avstand og nedstengt kulturliv er blitt en del av hverdagen for mange nordmenn. Unntakstilstanden vil kunne vedvare i flere måneder til, sier FHI. Foto: Jan T. Espedal

Nå nettopp

I en ny risikovurdering ser FHI på hvordan de tror pandemien vil påvirke oss fra nå og i første halvår i 2021. De skriver at vi må regne med å leve med epidemien i mange måneder til.

Den nye virusvarianten som er oppdaget i England, vil sannsynligvis spres i Europa og etter hvert komme til Norge, hvis den ikke allerede er her.

– Vår høyst foreløpig vurdering er at varianten utgjør en risiko også for Norge. Dersom den virkelig har et høyere reproduksjonstall, og spres i Norge, kan epidemien bli vanskeligere å holde under kontroll, sier Line Vold, avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet (FHI), i risikovurderingen.

Line Vold under en pressekonferanse om koronaviruset tidligere i år. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Mange lokale utbrudd

FHI vurderer at det er liten sannsynlighet for at pandemien sprer seg med økende hastighet i hele Norge.

I stedet mener FHI at det er stor sannsynlighet for mange lokale utbrudd der 5–50 personer blir smittet.

Men disse kommunene vil klare å gjenvinne kontrollen i løpet av tre-fire uker, tror FHI.

Det er nå gitt grønt lys for bruk av Pfizers koronavaksine i EU og Norge. Distribusjonen til EUs medlemsland – og Norge – kan nå begynne, og vaksineringen ventes å begynne innen få dager.

FHI skriver i sin risikovurdering at vaksinasjon av deler av befolkningen kan endre bildet og påvirke både risiko- og tiltaksvurderingene.

For hvis risikogruppene blir beskyttet ved vaksinasjon, blir den mulige sykdomsbyrden av epidemien betydelig endret.

Advarer: Ikke bare eldre som rammes

I risikovurderingen kommer FHI-ledelsen også med et stikk til nordmenn som tror at viruset bare er farlig for eldre mennesker.

– Vi har merket at en del av befolkningen tror at det bare er de eldste som kan få alvorlig sykdom. I risikovurderingen peker vi derfor på at 70 prosent av dem som legges inn i sykehus, og 66 prosent av dem som trenger intensivbehandling, er under 70 år, sier avdelingsdirektør Line Vold.