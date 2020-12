Mann med kniv skutt og drept av politiet i Bergen

En 39 år gammel mann døde natt til mandag etter å ha blitt skutt av politiet under en aksjon mandag kveld. Mannen skal ha vært bevæpnet med kniv.

Politi utenfor bygården der en person sent mandag kveld ble skutt og skadd av politiet. Foto: Marit Hommedal / NTB

NTB-Katarina Poensgen og Anders Christensen

22. des. 2020 12:13 Sist oppdatert nå nettopp

Mannen, som ifølge BA var 39 år gammel, ble erklært død klokken 00.58 natt til tirsdag.

Mannen var bevæpnet med en kniv da han ble skutt, opplyste politimester Kaare Songstad under en pressekonferanse tirsdag ettermiddag.

Det ble løsnet flere skudd fra politiets side, men det er ikke klart om det var én tjenesteperson som løsnet flere skudd eller om det var flere tjenestepersoner som løsnet skudd.

Bråk og flammer

Det var rett før klokka 22 mandag kveld at politiet ble varslet om bråk i en leilighet i Ibsens gate i Bergen. Kort tid etter ble det også meldt om at det var sett flammer inni leiligheten.

Politiet har opplyst at de på grunn av opplysninger de hadde, bevæpet seg og rykket ut med flere patruljer.

Videre har politiet opplyst at det ble en konfrontasjon da de kom til stedet, og at de løsnet skudd inne i bygget. Dette skjedde klokken 22.35.

Mannen ble da fraktet til Haukeland universitetssjukehus med skuddskader. Han døde senere av skadene.

– Noen ganger kan det skje

Politimester Songstad omtaler saken som tragisk.

–Det er forferdelig når noen dør av det politiet gjør, men noen ganger kan det skje, sa han.

–Jeg vil på vegne av politiet uttrykke vår medfølelse med de etterlatte i denne saken, la han til.

Politi har stått på vakt utenfor bygården hvor mannen ble skutt siden mandag kveld. Foto: Marit Hommedal / NTB

Songstad sier det nå er opp til Spesialenheten å vurdere politiets aksjon.

Involverte tjenestepersoner vil nå bli avhørt, det samme gjelder også personell fra helsevesen og brannvesen samt beboere og andre sivile vitner, opplyser Spesialenheten til Bergens Tidende.

Kjent fra politiet fra før

Den avdøde mannen er kjent for politiet fra før, skriver BA.

Det er foreløpig ikke klart hva som var den nøyaktige årsaken til at det ble avfyrt skudd mot mannen, eller hva som skjedde like før. Politiet holdt natt til tirsdag og tirsdag morgen vakt utenfor leiligheten.

I en pressemelding fra Spesialenheten står det at åstedet er sperret av, og at Kripos vil bistå dem med åstedsundersøkelser.

Etterforskningen er nå i en innledende fase, og spesialenheten bekrefter å ha sikret politiets lydlogg fra hendelsen.

Foreldrene vil ha svar

Mannens pårørende er i dyp sorg etter hendelsen, skriver Bergens Tidende. Foreldre krever nå svar på hvordan situasjonen endte med at deres sønn ble drept.

– De er i dyp sorg og er sjokkerte over det som har hendt. Det er en veldig vanskelig situasjon for dem akkurat nå. De har mange spørsmål som de håper at etterforskningen kan gi svar på, sier bistandsadvokat Kjetil Ottesen til TV 2.