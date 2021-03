Lillesøsteren fra Bærum sa hun ville åpne militær treningsleir i Syria: «Min mann støtter meg fult og helt»

«Bintu Sadiq», som ifølge den IS-tiltalte kvinnen er den yngste av de to søstrene fra Bærum, fortalte at hun ville starte en militær treningsleir for kvinner i Syria.

Etterlysningsbilde fra Interpol av to søstre fra Bærum. De dro til Syria høsten 2013. De første dagene i Syria bodde de hjemme hos den terrortiltalte 30-åringen fra Oslo. Foto: Interpol

De norske venninnene i IS-kontrollerte områder i Syria sender meldinger til hverandre på sosiale medier. De bor ikke i samme by. De savner hverandre.

Den 4. mai 2014 mottar den IS-tiltalte kvinnen en Facebook-melding fra den yngste av de to søstrene som reiste fra Bærum.

«Jeg beklager virkelig, jeg vet ikke hvor jeg skal starte, sååååå mye har skjedd, haha jeg savner også vår trio, jeg og to søstre som jeg bor med jobber med å starte en muaskar (en militær treningsleir, red.anm.) for søstre og min mann støtter meg fult og helt alhamdulillah (gud være lovet, red.anm.), ehm... jeg vil gjerne komme på besøk men først må dere komme på min walima (bryllupsseremoni, red. anm.) in shaa ALLAH».

Hun legger til: «Vi må bare få giftet bort hun andre så er vi ready to go».

Denne og flere andre meldinger ble tirsdag lest opp av kvinnens forsvarer, advokat Nils Christian Nordhus, i rettssaken mot kvinnen i Oslo tingrett.

Facebook-profilen «Bintu Sadiq» tilhører den yngste av de to søstrene fra Bærum, ifølge den terrortiltalte kvinnen fra Oslo. Både aktoratet og forsvaret refererer til «Bintu Sadiq» som den yngste av de to søstrene.

Hun kaller seg «Bintu Sadiq». Det betyr Sadiqs datter på arabisk. Bærum-søstrenes far heter Sadiq Juma.

Etter det Aftenposten kjenner til befinner kvinnen seg fortsatt i Syria hvor det for øyeblikket er vanskelig å komme i kontakt med henne. I november 2020 møtte Aftenposten henne i flyktningleiren Al-Roj i Syria.

Fakta Rettssaken mot IS-tiltalt kvinne Mandag 1. mars startet rettssaken i Oslo tingrett mot en 30 år gammel kvinne. Hun er tiltalt for å ha deltatt i terrororganisasjonen Den Islamske stat (IS). Hun er født i Pakistan, flyttet til Norge som lite barn og er norsk statsborger. Hun vokste opp i Oslo. I februar 2013 reiste hun fra Norge til Syria. Der flyttet hun sammen med ektemannen, den ekstreme islamisten Bastian Vasquez fra Skien. De to fikk et barn sammen. IS-krigeren fikk etter hvert en sentral rolle i IS. Vasquez døde i april 2015 da han jobbet med å lage bomber for IS. Kvinnen giftet seg siden med to andre IS-krigere, deriblant en shariadommer. Hun fikk et barn til. Oslokvinnen og hennes to barn ble i midten av januar 2020 hentet hjem av norske myndigheter. Det førte til at Frp gikk ut av regjeringen. Påtalemyndigheten mener at hun la til rette for ektemennenes deltagelse i IS ved å passe barn og ta seg av oppgaver i hjemmet. 30-åringen erkjenner ikke straffskyld. Vis mer

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har tidligere sagt at de ikke er kjent med hvorvidt norske kvinner faktisk deltok i aktive krigshandlinger for IS. Kvinnenes primæroppgave i IS-regimet var husarbeid, føde og passe barn, og til dels drive rekruttering av andre kvinner og pengeinnsamling for terrororganisasjonen.

I retten har den IS-tiltalte kvinnen forklart at hun kort tid etter at hun ankom Syria, søkte hjelp for å komme seg tilbake til Norge. Hun har i dag fått diagnosen PTSD og er traumatisert, ifølge kvinnens psykolog, som vitnet i retten tirsdag. Foto: Mohammed Alayoubi/NRK

Omtales som lillesøsteren fra Bærum

– Min klient har forklart seg om frykten for at det skulle komme ut at hun ville forlate Syria. Jeg tok derfor med opplysningene om en muaskar, sier Nordhus.

Bærum-søstrene, ikke minst kjent gjennom Åsne Seierstads bok To søstre, var blant fire norske kvinner tilknyttet den ekstreme gruppen Profetens Ummah som reiste til Syria. Alle giftet seg med IS-krigere.

Like etter at Bærum-søstrene dro til Syria høsten 2013, ble den yngste av dem skutt i foten. Faren deres, Sadig Juma, har tidligere sagt til Aftenposten at nerver og sener ble kuttet over ved ankelen. Den da 16 år gamle jenta ble fraktet til et IS-sykehus. Faren, som flere ganger reiste til Syria i et forsøk på å få døtrene hjem, forsøkte å besøke henne. Men han ble nektet adgang og måtte tilbringe natten utenfor.

I en melding fra «Bintu Sadiq» til oslokvinnen 31. mai 2014 skriver hun:

«jeg har det bra min fot blir stadig bedre Alhamdulillah».

Det er en tydelig referanse til skuddskaden lillesøsteren fra Bærum pådro seg året før.

16. juni 2014 skriver hun at hun «har begynt å gå for det meste uten krykker men trenger dem fra tid til annen».

«IKKE DRA TILBAKE»

Den IS-tiltalte kvinnen har i Oslo tingrett hevdet at hun allerede i mai 2013, rundt tre måneder etter at hun reiste til Syria, ville komme tilbake til Norge.

12 dager etter meldingen om en såkalt «muaskar», sender lillesøsteren fra Bærum en melding via den krypterte applikasjonen Telegram. Hun oppfordrer den tiltalte kvinnen om å bli værende i Syria, etter at det hadde kommet frem at hun ønsket å dra tilbake til Norge.

«jeg sier det igjen, IKKE DRA TILBAKE UANSETT HVA SOM SKJER OG VENT PÅ DIN REWARD FRA ALLAH», skrev hun til den tiltalte oslokvinnen 26. mai i 2014.

Gjennom den ekstreme organisasjonen Profetens Ummah ble den tiltalte kvinnen kjent med flere andre kvinner som senere skulle reise til Syria og gifte seg med IS-krigere, deriblant de to søstrene fra Bærum. Foto: Stein J. Bjørge

I februar 2013 reiste den tiltalte kvinnen til Syria. Hun var blitt stormforelsket i islamisten Bastian Vasquez fra Skien, som høsten 2012 reiste til Syria. Hun har i retten hevdet at hun ble holdt mot sin vilje.

Det er i retten blitt lagt frem flere meldinger hun sendte til familiemedlemmer, som viser at hun så sent som i 2018 skrev om hvor bra livet hennes i IS var. Da ville hun ikke tilbake til Norge. I retten har hun forklart at hun uttrykte seg slik for å skåne familien.

Kvinnen ble i januar 2020 hentet fra Al-Hol-leiren i Syria sammen med sine to barn, på grunn av sønnens antatt alvorlige sykdom.

