Oslo har strammet inn koronatiltakene. Dette gjør Oslos nabokommuner.

Lillestrøm og Lørenskog vurderer å følge flere av tiltakene byrådsleder Raymond Johansen presenterte søndag kveld.

Bærum kommune skal vurdere strengere smittetiltak tirsdag denne uken. Det kan få konsekvenser for lokalpuben Onkel Blaa, som nylig fikk åpne igjen. Foto: Ørn E. Borgen

1. mars 2021 12:00 Sist oppdatert nå nettopp

I Oslo er butikker, serveringssteder og treningssentre stengt. Folk anbefales å unngå besøk i private hjem, og det er rødt tiltaksnivå på videregående skole.

Hva med nabokommunene?

Bærum

Tirsdag legger kommunedirektør Geir Aga frem et forslag for ytterligere koronatiltak i Bærum.

– Vi er svært bekymret over smittetallene i Bærum, sier ordfører Lisbeth Hammer Krogh

Prøvesvarene viser en overvekt av mutantviruset B.1.1.7. som først ble oppdaget i Storbritannia. Derfor jobber kommunene med å analysere smitteveiene slik at de kan innføre de riktige tiltakene. Dette arbeidet gjennomføres av kommuneoverlegen i samråd med Folkehelseinstituttet (FHI).

På bakgrunn av dette innkaller Ordfører Lisbeth Hammer Krogn formannskapet til møte torsdag 4. mars for å behandle ytterligere restriksjoner.

– Nå er det viktig at vi alle reduserer våre nærkontakter til et minimum. Vi må få ned mobiliteten både i Bærum og kommunene seg imellom, sier ordføreren.

– Dette er dessverre ikke tiden for å ta nye sosiale initiativ, men det er viktig å holde kontakt med hverandre på telefon, e-post og lignende eller gå en tur, legger hun til.

Hun forteller at de er svært bekymret for nærings- og arbeidslivet i kommunen. Nye innstramminger vil ramme dem hardt. De går derfor i dialog med næringsforeningene for å sette inn økonomiske tiltak.

Lillestrøm

Onsdag klokken 08:30 skal formannskapet stemme over et nytt forslag for koronatiltak, ifølge NTB.

Kommunedirektør i Lillestrøm, Trine Myrvold Wikstrøm, foreslår å stenge butikker, serveringssteder og treningssentre.

Matbutikker, apotek og vinmonopol vil være unntak. Serveringssteder kan holde åpent for takeaway.

Kommunedirektøren foreslår å fraråde besøk i hjemmet og forbud mot arrangementer inne og ute. Unntakene vil være begravelser, bisettelser, vielser, dåp og kamper og konkurranser for profesjonelle utøvere.

Om tiltakene blir vedtatt, trer de i kraft klokken 12 onsdag.

Lørenskog

Formannskapet skal bestemme om de skal følge Oslo og innføre strengere koronatiltak. Dette gjør de på et møte onsdag morgen klokken ni.

– Vi i Lørenskog må koordinere oss med omliggende kommuner. Det er unaturlig å bli liggende som egen kommune som en øy mellom Oslo og Lillestrøm, sier ordføreren i Lørenskog Ragnhild Bergheim (Ap) til NTB.

Nittedal

Nittedal kommune viderefører forskriften med noen små justeringer. Dette er tiltak for å redusere mobiliteten blant befolkningen.

Det forteller kommunikasjonssjef Kristian Westgård.

Nordre Follo

Nordre Follo strammer ikke inn koronatiltakene.

På kommunens nettsider opplyser kommuneoverlege Kerstin Anine Johnsen Myhrvold at Nordre Follo er forbered på at situasjonen kan endre seg, men at tiltakene ikke endres i dag.

– Vi følger nøye med på situasjonen og ser dessverre at en økende andel av smittede i regionen har den muterte varianten. Dette vil ha stor betydning for hvilke tiltak som blir nødvendig fremover. Pr. i dag har vi et lavere smittetrykk i Nordre Follo, men smittesituasjonen er fremdeles meget sårbar og ustabil, sier hun.

Ringerike

Ringerike vil ikke innføre ytterligere innstramminger enn de nasjonale tiltakene nå.

Det bekrefter kommunens kommunikasjonssjef Mats Øieren.

– Men dette kan endre seg raskt. Beredskapsledelsen følger situasjonen tett og vurderer fortløpende om det er behov for ytterligere tiltak, sier han.

Lunner

Kriseledelsen hadde et møte mandag morgen. Det er ikke aktuelt for dem å følge samme regler som Oslo akkurat nå, forteller kommunedirektør Dag Flacké.

De har ikke hatt ett eneste smittetilfelle i februar, og den lokale smittesituasjonen er god.

Han legger til at de følger nøye med på situasjonen.

Enebakk

Enebakk kommune gjør ingen endringer på nåværende tidspunkt.

Nesodden

Nesodden strammer ikke inn koronatiltakene.

Kommunen har lave smittetall og har allerede tiltak som skal hindre smitte utenfra.

– Alle, ikke minst de som pendler til og fra Oslo, oppfordres til å ha hjemmekontor hvis de kan utføre arbeidet hjemmefra, skriver de på kommunens nettside.