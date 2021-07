To timer lang bilkø ved Svinesund – grensekontrollen delvis opphevet

Det er nå stor biltrafikk fra Sverige. Politiet har opphevet deler av grensekontrollen for å få trafikken unna.

Køen ved grensestasjonen på Svinesund er nå omtrent to timer. Politiet har lettet på grensekontrollen for å få trafikken unna. Foto: Torstein Bøe, NTB

5. juli 2021 21:24 Sist oppdatert 27 minutter siden

Reisende slipper nå gjennom grensekontrollen ved Svinesund, uten kontroll. Årsaken er svært lang kø på grensen.

– Vi har innført lettere grensekontroll. Det har vært stor trafikk og mye arbeid for mannskapene, og vi har da en fullmakt til å iverksette ekstraordinære tiltak. I praksis betyr det å slippe reisende lettere gjennom, sier operasjonsleder i Øst politidistrikt Atle Vesttorp til Aftenposten.

Like før klokken 21 i kveld var køen ved grensestasjonen på omtrent to timer, opplyser han.

Saken ble først omtalt av NRK.

Lang kø inn mot grensekontrollen for reisende fra Sverige mandag ettermiddag. Foto: Hans O. Torgersen

Norskregistrerte biler vinkes forbi

Politiet har lettet kontrollen to ganger i dag, en gang midt på dagen, og etter klokken 18:30 i kveld. Lettelsene gjelder kun kjøretøy med norske skilter.

– Utenlandske kjøretøy blir kontrollert, og norskregistrerte kjøretøy blir vinket lettere igjennom, sier Vesttorp.

Han legger til at politiet også tar stikkprøver av reisende som kommer i norske biler.

Truer liv og helse

Begrunnelsen for den midlertidige lettelsen er blant annet hensynet til liv og helse.

– Vi er opptatt av at grensekontrollen skal være forsvarlig, og det sier seg selv at det kan være vanskelig å vente i flere timer uten tilgang på toalett eller mat og drikke, sier Vesttorp.

– I varmen som har vært nå, så kan det dessuten gå ut over helsen å sitte uten tilgang på drikke, legger han til.

Vesttorp opplyser at politiet vil gjenopprette full grensekontroll når køen blir kortere igjen

Åpner for flere reiser

Den store trafikken over grensen kommer etter lettelser i reiserestriksjonene. Det er nå mulig å dra til grønne områder i utlandet uten å gå i karantene ved hjemkomst.

På grensen ved Svinesund merket politifolkene høyst uvanlige tilstander allerede før de nye reglene trådte i kraft ved midnatt. Vanligvis passerer det én bil i minuttet på denne tida, men natt til mandag var det en halvtimes kø.

– Det var folk som ikke hadde fått med seg at de var på motorvei og parkerte bilene for å vente på at klokken skulle bli 24.00. Vi fikk ordentlig trafikkaos, sa objektleder Jørgen Utne ved grensekontrollen på Svinesund til Halden Arbeiderblad.

– Vi får rapporter om at fullvaksinerte som ønsker en kjapp tur over til Sverige, velger andre grenseoverganger enn de lovlige for å slippe å stå i kø når de skal inn igjen til Norge. De tror at de er unntatt kontroll på grunn av koronasertifikatet. Det er ikke tilfelle, sa stabssjef Lars Aune i Politidirektoratet i en pressemelding mandag.

Også i Troms var det kaos på grensen til Finland, med flere kilometer lange køer fra kontrollstedet på Persskogen.