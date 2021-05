De færreste kommuner rundt Oslo har begynt å vaksinere friske personer i aldersgruppen 55–64 år

Hele syv av Oslos 15 bydeler vaksinerer nå friske personer både i aldersgruppene 55–64 år og 45–54 år. Dette er fremtidsmusikk for de fleste kommuner rundt hovedstaden.

De færreste kommuner har kommet så langt med vaksineringen som Oslo.

De aller fleste holder fortsatt på med å vaksinere personer som har underliggende sykdommer /tilstander i ulike aldersgrupper.

Folkehelseinstituttet har ikke full oversikt over hvor langt kommuner i landet er kommet i vaksineringen.

– Vi har løpende oversikt over hvor mange doser vi har levert til hver kommune. Men de melder ikke til oss hvor langt de er kommet, sier overlege Preben Aavitsland.

– Gjennom våre ukentlige møter med statsforvalternes vaksinasjonskontakter får vi oppdaterte inntrykk fra kommunenes progresjon. De fleste kommunene holder nå på med gruppe 4, eller de har begynt på 5–7. I denne gruppen er det ikke så veldig mange, legger Aavitsland til.

Fakta De ni prioriteringsgruppene Beboere i sykehjem Alder 85 år og eldre Alder 75–84 år Alder 65–74 år og personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp Alder 55–64 år med underliggende sykdommer/tilstander Alder 45–54 år med underliggende sykdommer/tilstander Alder 18–44 år med underliggende sykdommer/tilstander Alder 55–64 år Alder 45–54 år Vis mer

I Bærum har flere friske personer i gruppen 55–64 år fått vaksine. Ifølge kommunaldirektør Grete Syrdal skyldes det en feil. Foto: Ole Berg-Rusten/NTB

Noen friske over 55 blir likevel vaksinert

Aftenposten har sjekket vaksinestatus til Viken-kommunene nærmest Oslo på kommunenes nettsider.

Ingen opplyser om at de er kommet til gruppe 8, altså de friske fra 55 til 64 år. Bortsett fra Nordre Follo, som ifølge kommuneoverlege Monica Biermann starter denne uken.

Bærum kommune vaksinerer fremdeles personer med underliggende sykdommer i de ulike aldersgruppene.

Aftenposten kjenner til at flere friske i aldersgruppe 55–64 likevel er blitt innkalt til vaksinering i Bærum.

– Slike eksempler kan skyldes at fastlegene har meldt feil.

Det sier kommunaldirektør for Helse og sosial, Grete Syrdal i Bærum kommune.

Hun understreker at man ikke har grunn til å tro at dette skjer i stort omfang, eller at noen misbruker systemet.

– Mange lurer på hvor de er i løypa

– Vaksineringslogistikken er ekstremt komplisert. Vi har ingen digitalisert måte å innhente pasientdata på. Prioriteringen er blant annet avhengig av at fastlegen melder inn sine listepasienter riktig i de ulike risikogruppene, sier hun.

– Det er ingen hemmelighet at vi i Bærum har ønsket oss flere vaksinedoser. Vi har god kapasitet til å sette dem, sier hun.

– Vi ser at flere bydeler i Oslo har kommet langt i vaksineringen. Disse skjevhetene merker vi jo.

– På hvilken måte? Kommer det sinte telefoner?

– Nei, men det er et stort trykk fra innbyggerne og mange henvendelser om hvor de er i løypa. De ser jo at Oslo er kommet mye lenger.

Frogn: – Et stykke frem

Frogn kommune har heller ikke begynt på friske personer i aldersgruppen 55–64 år. Også her kjenner Aftenposten til at enkelte i 60-årsalderen har fått vaksine, uten at de har underliggende sykdommer.

– Det er fastlegene som gjør uttrekket av hvem som skal prioriteres i gruppene som vaksineres nå, de med underliggende sykdommer, sier kommuneoverlege Merete Hvistendahl.

– Noen havner feilaktig på en slik liste. Dette er vanskelig for oss som kommune å overprøve.

Hun sier det er et stykke frem før de kan begynne å vaksinere friske personer under 65 år.

– Kanskje i uke 20, i midten av mai. Men det er avhengig av hvor mange doser vi får, sier hun.

Fredrikstad, Sarpsborg, Moss og Lørenskog fikk ekstra vaksinedoser i midten av mars på grunn av høyt smittetrykk.

Ifølge nettsidene til disse kommunene er det bare Sarpsborg som denne uken skal begynne på de friske i alderen 55–64 år.

Heller ikke Asker eller Drammen er kommet så langt i vaksineringen.

Fakta Vaksinestatus i Oslos bydeler Mange bydeler holder fortsatt på med å vaksinere gruppene 4–7 denne uken, men de fleste har også kommet lenger ned i prioriteringsgruppene. Følgende bydeler i Oslo vaksinerer nå både friske personer i gruppen 55 – 64 år og i gruppen 45 – 54 år (gruppe 8 og 9): Alna, Bjerke, Gamle Oslo, Grorud, St. Hanshaugen, Stovner og Søndre Nordstrand Bydeler som er i gang med eller skal begynne denne uken med å vaksinere friske personer 55–64 år: Frogner, Grünerløkka, Sagene, Vestre Aker og Østensjø. Nordre Aker vaksinerer ikke friske 55–64-åringer ennå. Ullern starter neste uke. Bydel Nordstrand skriver at de snart vil kalle inn denne gruppen. Vis mer

Tre Oslo-bydeler bakerst

Tre bydeler i Oslo har ikke kommet i gang med de friske i gruppen 55–64 år: Nordre Aker, Ullern og Nordstrand.

Vaksineringen skjøt fart i Oslos prioriterte bydeler etter at de i midten av mars fikk 20 prosent ekstra doser. De prioriterte bydelene er Grorud, Stovner, Bjerke, Alna, Gamle Oslo og Søndre Nordstrand.

Ullern er en av de ikke-prioriterte bydelene som bare så vidt har startet med vaksineringen av de friske mellom 55 og 64 år.

– Nå holder vi på med å vaksinere dem med underliggende sykdommer i gruppe 5–7, i samarbeid med fastlegene. Men vi kommer i gang i neste uke, lover Giske Edvardsen. Hun har det overordnede ansvaret for vaksinering i Bydel Ullern.

Når de seks prioriterte bydelene har gitt et vaksinetilbud til alle over 45 år og alle med underliggende sykdommer, vil de ta en pause. Da ligger det an til betydelig flere doser å sette i andre bydeler.

Byrådet håper de ekstra dosene vil fortsette å komme også etter at prioriterte bydeler har vaksinert alle over 45 år.