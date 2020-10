Helseministeren om kreftkirurgi i Helgeland: – Full tillit til Helse nord

Krangelen om kreftpasienter på Helgeland har nådd Stortinget.

Helseminister Bent Høie mener situasjonen rundt tarmkreftkirurgien i Helgeland er vanskelig. Foto: Terje Pedersen

Nå nettopp

Striden om hvor pasienter med tarmkreft skal opereres på Helgeland ble tema i spørretimen onsdag.

Kjersti Toppe, Senterpartiet, er bekymret for arbeidsmiljøene ved sykehusene i Sandnessjøen og Mo i Rana.

Kjersti Toppe viste til en sak i Helgelands Blad der anonyme kilder sier at Statens helsetilsyn kom med omfattende kritikk mot ledelsen i Helgelandssykehuset etter tilsyn. Dette skal være dokumentert i en «hendelsesrapport» som ble lagt frem på et møte.

Avisen siterer fra møtet. Der gikk det frem at den plutselige stengingen av kreftkirurgien har skadet arbeidsforholdene og helseforetakets rykte. Det skal ifølge avisen også ha ført til risiko for at skader og dødsfall hos pasientene øker.

Toppe ba helseministeren svare på hvordan han vil sikre kvalitet, ro og tillit ved sykehusene.

Kjersti Toppe er bekymret for tilbudet til kreftpasienter i Helgeland. Foto: Vidar Ruud

Bent Høie er enig i Toppes beskrivelse om uro. Han bekreftet at det er en diskusjon både om kvalitet, pasientsikkerhet, arbeidsmiljø og organisering ved de to sykehusene.

Striden blusset opp da Helgelandssykehuset bestemte å midlertidig samle all planlagt tarmkreftkirurgi til Mo i Rana.

Fakta Dette er saken 10. januar ble tarmkreftkirurgien ved Sandnessjøen sykehus stengt. Årsaken var høye tall for dødelighet etter operasjon. Operasjonene ble flyttet til sykehuset i Mo i Rana. Stengningen skjedde midt i en opphetet lokaliseringsdebatt. Sandnessjøen var valgt som lokalisering for hovedsykehus på Helgeland av styret i Helse nord. I tillegg skal det være et akuttsykehus i Mo i Rana. Et hurtigarbeidende utvalg ledet av Helse nord RHF fant forholdene ved Sandnessjøen tilfredsstillende. Uken etter ble tarmkreftoperasjonene gjenåpnet. 27. januar sluttet helse- og omsorgsminister Bent Høie seg til anbefalingen fra styret i Helse nord om å legge hovedsykehuset på Helgeland til Sandnessjøen. Foretaksledelsen ved Helgelandssykehuset ønsket en videre kvalitetskontroll. De bestilte tre eksterne ekspertrapporter. To av dem viste alvorlige avvik. 3. september meldte Helgelandssykehuset selv saken til Statens helsetilsyn. De har gjennomført stedlig tilsyn. En av de eksterne rapportene ble delt med et PR-byrå som sykehuset hadde engasjert. Den inneholdt usladdede personopplysninger. Helse nord flyttet alle tarmkreftoperasjoner fra begge sykehusene til Bodø. Dette skal være midlertidig. Vis mer

– Denne beslutningen ble nok mottatt litt forskjellig. Det oppsto uenighet om hvorvidt dette var et riktig tiltak, sa Høie.

Også helseministeren mener situasjonen rundt tarmkreftkirurgien har vært krevende og egnet til å skade tilliten til Helgelandssykehuset og Helse nord. Dette begrunnet han også med mye medieomtale.

– Den har bidratt til å skape usikkerhet og utrygghet i befolkningen.

Høie sa videre at man ikke kunne flytte operasjonene fra Bodø tilbake til de to sykehusene før man er sikker på at kvaliteten er god nok.

– Jeg har full tillit til hvordan Helse nord har håndtert saken, sa Høie.

Han står fast på at det fremdeles skal være to sykehus i Helgeland. Han presiserte at man er avhengig av et godt samarbeidsklima mellom de ansatte ved de to sykehusene for å få dette til.

Både ordføreren i Mo Rana og store deler av næringslivet har bedt helseministeren om et møte. Høie møtte ordføreren tirsdag. De neste dagene skal han møte flere kommuneledere.