Bolighus i Tokke totalskadd i brann

Et bolighus i Dalen i Tokke kommune er totalskadd etter en brann natt til torsdag. Ingen kom til skade i brannen, men en mann har erkjent at han tente på.

NTB

Nå nettopp

Da brannmannskapene kom fram til stedet var det full fyr i firemannsboligen, som befinner seg på Gullkopp i Dalen.

– Brannen var kraftig da brannvesenet kom til stedet, men det har roet seg ned nå, sier operasjonsleder Trond Egil Groth i Sørøst politidistrikt til NTB.

Politiet har snakket med beboere og vitner og ingen personer er skadd i brannen.

Litt før klokka to melder politiet at alle som bor i huset er gjort rede for. Da brant da fremdeles i boligen, som framstår som mer eller mindre totalskadd.

Tidlig torsdag morgen opplyser politiet at en av dem som bodde i firemannsboligen erkjente at han hadde tent på. Årsaken er ikke kjent, med vedkommende er tatt hånd om av politiet. Saken vil dermed bli etterforsket videre.

Politiet meldte om brannen klokken 00.52 natt til torsdag.