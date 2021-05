Klager inn Norge for Esa. Varsler mulig krav om erstatning til personer og bedrifter etter innreisenekt.

Det polske og rumenske handelskammeret klager Norge inn for Eftas overvåkingsorgan, Esa. De mener Norge ulovlig har diskriminert EØS-borgere, som ble nektet innreise.

Polakkene Adam Slusarz (t.v.) og Krzystof Sobolowski ble nylig bortvist fra Norge etter ni dager på karantenehotell i Tønsberg. De hadde fast jobb og leid bolig i Norge, og returnerte fra en kort tur til Polen da de ble avvist av grensepolitiet på Torp. Foto: Olav Olsen

19. mai 2021 19:27 Sist oppdatert 11 minutter siden

29. januar innførte Regjeringen innreisenekt for EØS-borgere som ikke er registrert som bosatt i det norske Folkeregisteret. Det var et tiltak for å stoppe importsmitte av covid-19. De nye reglene kan ha rammet opp mot 73.000 utenlandske arbeidstagere.

Noen av de som har kjent dette på kroppen er polakkene Adam Slusarz og Krzystof Sobolowski. De ble nylig bortvist fra Norge etter ni dager på karantenehotell i Tønsberg.