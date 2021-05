Regjeringen følger FHI-anbefaling om geografisk vaksineskjevfordeling

– Vaksineringen vil ikke stoppe opp noe sted, men den vil skje raskere i de prioriterte kommunene, sier helseminister Bent Høie (H).

19. mai 2021 16:12 Sist oppdatert nå nettopp

Saken oppdateres

Onsdag kveld orienterte regjeringen om den geografiske skjevfordelingen av vaksiner til smitteutsatte kommuner.

Dette er hovedpunktene helseminister Bent Høie (H) la frem:

Regjeringen følger anbefalingen om geografisk skjevfordeling fra FHI.

Regjeringen følger også FHIs råd om hvilke 24 kommuner som får flere doser, og hvilke 23 kommuner som ikke må avgi doser.

Dermed får 24 kommuner i Norge 60 prosent flere doser.

– Vaksineringen vil ikke stoppe opp noe sted, men den vil skje raskere i de prioriterte kommunene, sa Høie på pressekonferansen.

Fordi Norge vil få flere vaksinedoser i juni og juli, har Høie innhentet innspill fra statsforvalterne om kommunene vil klare å vaksinere sin befolkning i ferien.

Ifølge Høie var ikke tilbakemeldingene «et svar med to streker under», men hovedbudskapet var klart: Kommunene mener i hovedsak at de skal klare å sette vaksinene de får også i ferien. Helseministeren sier han er imponert over solidariteten med smitteutsatte kommuner.

I tillegg til Høie, var også helsedirektør Bjørn Guldvog og smitteverndirektør Geir Bukholm i FHI til stede på den hasteinnkalte pressekonferansen.

Bukholm sier man med denne prioritering raskere vil kunne merke en effekt av vaksinene i de områdene som blir prioritert.

I forrige uke åpnet regjeringen opp for en sterkere geografisk omfordeling av vaksiner. FHI har anbefalt å gi flere vaksiner til en mengde østlandskommuner som har hatt høyt smittetrykk over tid.

– Fordelen med en sterkere omfordeling vil være at innbyggerne i kommuner med vedvarende høyt smittetrykk vil få første vaksinedose raskere. Det kan også føre til at vi kan lette tidligere på tiltak som disse områdene har hatt over svært lang tid, og dermed gjenåpne hele landet samtidig, sa helseminister Bent Høie (H).

Mange kommuner som risikerer å miste vaksinedoser ved en slik skjevfordeling, har uttrykt misnøye, skriver VG.

– Kommunene er jo forberedt på å vaksinere mye i sommer, men så kommer den ekstra belastningen på toppen i fellesferien. Timingen kunne jo ikke vært verre, sier fylkeslege Jan Vaage ved Statsforvalteren i Trøndelag til avisen.