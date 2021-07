Flere hundre vannskader etter styrtregnet. Forsikringsselskap ser en tydelig trend.

Vannskader øker i omfang etter styrtregn. Nå advarer Meteorologisk institutt om mer skadelig styrtregn det kommende døgnet.

Meteorologene advarer om at nedbørsmengdene det neste døgnet kan gi skadevirkninger i tettbygde strøk. Bildet er fra styrtregnet i Oslo tirsdag kveld.

På Tryvannshøgda i Oslo falt det 47,2 millimeter nedbør i løpet av et døgn fra tirsdag morgen til onsdag morgen. På målestasjoner i Ørje og på Sørlandet pøste styrtregnet ned over 65 millimeter. Det har allerede utløst flere hundre skademeldinger om både lyn- og vannskader.

– Vi har registrert noen hundretalls skader fra søndag til i dag etter at styrtregnet har truffet Sør- og Østlandet. Majoriteten er fra kyststripen fra Sørlandet og opp Oslofjorden, sier Torbjørn Brandeggen, kommunikasjonsrådgiver i Tryg Forsikring, til Aftenposten.

Både lyn og vann har ført til skader. For det meste er det private kjellere som plutselig er blitt overfylte, opplyser Brandeggen.

Han forteller at skademeldingene fortsetter å tikke inn, nå også fra Oslo. Onsdag ettermiddag dreide det seg om noen titalls skademeldinger fra hovedstaden. Tryg har rundt 15 prosent av markedsandelen i forsikringsbransjen.

– Vi vet av erfaring at dette tar noen dager. Noen er på ferie, noen har ikke registrert skader og andre vet ikke at egen kjeller er overfylt med vann, sier Brandeggen.

Fakta Nedbør på Sør- og Østlandet tirsdag Mest nedbør målt ved målestasjoner i løpet av 24 timer tirsdag (fra kl. 08 tirsdag til kl. 08 onsdag): Ørje: 66,5 mm Fjotland 65,5 mm Bakke 64,5 mm Tonstad: 63 mm Uvdal: 62,2 mm Geithus 56,9 mm Eik-Hove 54,8 mm Flekkefjord: 52 mm Flesberg 51,8 mm Veggli: 51,3 mm Tryvannshøgda: 47,2 mm Nedbørsrekord for juli i Oslo: Bjørnholt: 59,2 mm (7. juli 2008) Vis mer

Mer styrtregn i vente

Og det er neppe over. For Meteorologisk institutt har sendt ut nytt farevarsel for styrtregn fra natt til torsdag. Det advares om at bygene kan bli like ille eller enda kraftigere enn styrtregnet de siste dagene. Det betyr byger på rundt 15–20 millimeter i timen.

– Det er typiske mengder der kjellere begynner å merke det, sier Martin Granerød, vakthavende meteorolog.

Han sier det er vanskelig å forutse om bygene treffer tettbygde strøk i Oslo eller ikke. Men han ber folk, som bor i områder der det gjerne samles mye vann, å være på vakt og holde dreneringsveier åpne.

Og det er uvanlig vær for tiden. På Solli plass i Oslo falt halvparten av nedbøren som vanligvis faller i hele juli, i løpet av 24 timer tirsdag. Det opplyser klimavakt Laila Fodnes Sidselrud.

Og kraftig styrtregn blir mer vanlig fremover.

– Alle klimamodeller sier at vi skal få mer av denne typen vær, sier Sidselrud.

Beregningene tilsier at styrtregn vil komme oftere, opplyser hun.

Kostbare skader

I Finans Norges klimarapport for 2020 fortelles det om store erstatningsbeløp etter vær- og naturskader på bygninger og innbo.

Forsikringsselskapene har siden 2010 utbetalt en samlet erstatning på rundt 30 milliarder kroner etter slike skader.

I rapporten påpekes det at de største erstatningene gjerne kommer etter ekstremnedbør i tettbygde strøk.

– Styrtregn har økt betraktelig i omfang, og det utgjør mer og mer av det totale vannskadebildet, sier Brandeggen i Tryg forsikring.

Vannskader i kjeller dreier seg i snitt om skader på flere titalls tusen kroner.

– Det er nok hakket over den normale pågangen nå, men det er ikke en historisk pågang. Det kan ikke sammenlignes med styrtregnet i Fredrikstad for to år siden. Da var det flere hundre skademeldinger på noen timer, sier Brandeggen.

Ekstremnedbøren i Østfold fra 1.–4. september 2019 utløste over 2000 skademeldinger, ifølge Finans Norge. Erstatninger på totalt 256 millioner kroner ble utbetalt. Slik er ikke situasjonen nå.

Styrtregnet i Oslo tirsdag kveld skapte utfordringer i Oslo.

Andre forsikringsselskaper som If og Gjensidige melder ikke om stort skadeomfang i Oslo ennå.

Sigmund Clementz, kommunikasjonssjef i If, opplyser onsdag formiddag at de siden mandag har fått melding om 30–50 skadesaker fra Oslo og nabokommunene.

– Det har vært få skader de siste par dagene. I all hovedsak er det snakk om inntrengning av vann. Det er ikke et spesielt område som er rammet, men snakk om skader som er spredt i hele Oslo-området. Ved styrtregn tidligere har enkelte områder vært hardere rammet enn andre, sier Clementz.

Han sier det kommer av at regnet ikke har vært så intenst.

– Intensiteten i regnet har ikke vært så høy. Omgivelsene har stort sett klart å ta unna vannet, svarer Clementz.

Enkelte områder samler ofte mye vann i Oslo.

Venter flere skademeldinger

Gjensidige har siden mandag registrert 51 skader knyttet til uværet. De fleste skadene gjelder flom og vanninntrenging gjennom grunnen. Flere skader er også knyttet til utett tak eller vegg. Totalt dreier det seg om minst 3,5 millioner kroner i erstatninger.

De tror imidlertid at antallet skademeldinger og erstatningsbeløpet kan endre seg når folk kommer hjem fra ferie.

– Vi anbefaler at de som bor i området sjekker om vann har trengt inn i boligen, prøver å tette lekkasjer midlertidig og melder eventuell skade på nett, sier pressekontakt Line Marcelius i Gjensidige.

Også Storebrand venter flere innmeldte skader de neste dagene.

– De fleste henvendelsene vi får vedrørende bygning og innbo gjelder vannskader grunnet store mengder regn, og skader som følge av lynnedslag. For mandag, tirsdag og onsdag denne uken skyldtes rundt 60 prosent av innmeldte skader på bygning og innbo vann eller lynnedslag, kommunikasjonsdirektør Margrethe Assev.