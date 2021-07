Innstramninger i innreiseregler for Kreta og USA

Regjeringen har besluttet at det gjøres endringer i innreiserestriksjonene og karantenekrav for Luxembourg, USA, tre regioner i Finland og noen utvalgte øygrupper.

Den populære greske øya Kreta er ikke lenger et grønt land. Foto: Halvard Alvik / NTB

NTB

9. juli 2021 12:05 Sist oppdatert nå nettopp

Dette skyldes endringer i smittesituasjonen, skriver regjeringen i en pressemelding.

Dette er endringene:

* Den greske øya Kreta går fra å være grønn til å være oransje, med virkning fra mandag.

*Helsingfors och Nylands SVD, Kymmenedalens SVD og Päijat-Häme SVD går fra grønn til oransje, med virkning fra mandag.

*Luxembourg, går fra grønn til oransje med virkning fra mandag.

*USA oppfyller ikke lenger kravet til lilla land og blir fra 12. juli tatt ut av listen. Det betyr at kjærester og besteforeldre fra disse landene ikke lenger vil ha fritak for innreiserestriksjonene.

Mandag denne uken åpnet store deler av Europa opp for reiselystne nordmenn.

En rekke europeiske land ble markert som grønt, noe som betyr at man kan reise fritt uten å tenke på karantene. Kreta var blant landene som ble markert som grønt, men som altså fjernes fra listen etter bare én uke. Til tross for endringene fra mandag, er mange land fortsatt grønne. Hvilke land dette gjelder, kan du se her:

