Samferdselsministeren forventer nattestengte elsparkesykler – Voi sier nei

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) forventer at elsparkesykkelbransjen stenger syklene på nattetid der kommunene har bedt om det, men Voi sier nei.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) forventer at elsparkesykkelaktører i kommuner som har oppfordret til det, som Oslo, innfører nattestengning. Foto: Torstein Bøe / NTB

NTB-Kenneth Kandolf Haug og Isabel Bech

8. juli 2021 13:33 Sist oppdatert nå nettopp

Voi vil fortsatt ha åpent om nettene. Foto: Annika Byrde / NTB

– Jeg vil gi honnør til byrådsleder Raymond Johansen som både foreslår en tydelig kommunal regulering, og utfordrer bransjen til nattestenging. En bransje som også har bedt om regulering, og nå fått det, skriver Hareide i et Facebook-innlegg.

– Det er min klare forventning at aktørene nå følger oppfordringen om nattestenging, der det er kommet fra lokale myndigheter, skriver han videre.

Voi vil ikke låse syklene

Tirsdag valgte Ryde å stenge elsparkesyklene sine på nettene i helgene. Bolt har siden gjort det samme. Onsdag oppfordret byrådsleder Raymond Johansen (Ap) de øvrige aktørene til å gjøre det samme umiddelbart.

Voi velger imidlertid å fortsette å tilby elsparkesykler på natten.

– Vi mener at vi har teknologien som kan redusere skadeomfanget til nærmere null, sier talsperson Øystein Sundelin i Voi til NTB.

– Jeg skjønner at politikere som Raymond Johansen og Knut Arild Hareide og ansatte på legevakten ikke kjenner til hva vi kan få til med vår teknologi, og at deres løsning er nattestenging.

Brukere må gjennom «fylletest»

Redusert fart, samt en «fylletest» i Voi-appen kan redusere skadeomfanget, ifølge Sundelin.

Reaksjonsevnen til brukerne skal testes før de kan låse opp en elsparkesykkel. Dette og redusert fart på natten innføres til helgen.

Sundelin mener at legevaktene må registrere hvilken elsparkesykkeloperatør skadde har brukt.

– Hvis vi gjør masse tiltak uten at vi vet om disse hjelper, så er vi fort like langt, sier han.

Syklistene må ta ansvar

Hareide vedgår at nattestenging ikke vil løse alle utfordringer og ber også syklistene ta ansvar for å kjøre forsvarlig.

Hareide sier for mange ikke respekterer reglene og kjører flere på én elsparkesykkel eller mens de er påvirket av rus.

– Vi er i gang med arbeidet med å få på plass en promillegrense, skriver samferdselsministeren.

Flerparten av skadde er alkoholpåvirket

Tirsdag kom leger ved Oslo universitetssykehus med statistikk som viser at nesten én av tre skader som skadelegevakten tar hånd om i Oslo mellom midnatt og 05.00, skyldes uhell på elsparkesykkel.

55 prosent av de skadde på elsparkesykkel sist helg var alkoholpåvirket, viste samme statistikk.

– Jeg tror likevel ikke et forbud er løsningen – men en god regulering er nødvendig. Mye er på plass, og vi jobber fortsatt med flere innstramminger, sier Hareide.

Voi stenger ikke

Elsparkesykkelselskapet Voi sier at de ikke nattestenger sine elsparkesykler til tross for at samferdselsministeren forventning.

– Vi mener at vi har teknologien som kan redusere skadeomfanget til nærmere null, sier talsperson Øystein Sundelin i Voi til NTB.

– Jeg skjønner at politikere som Raymond Johansen og Knut Arild Hareide og ansatte på legevakten, ikke kjenner til hva vi kan få til med vår teknologi, og at deres løsning er nattestenging.

Redusert fart, samt en «fylletest» i Voi-appen kan redusere skadeomfanget, ifølge Sundelin.

Reaksjonsevnen til brukerne skal testes før de kan låse opp en elsparkesykkel. Dette og redusert fart på natten innføres til helgen.