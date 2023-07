Nordmenn rammet av flystreik i Italia: – Det har vært kaotisk

Flystreiker flere steder i Europa påvirker sommerferien til flere. Terje Wiedswang og familien fra Jæren sitter fast i Italia helt til mandag.

Terje Wiedswang og kona Hallgjerd Byrkjeland har vært på rundreise i Italia med sine to barn. Nå må de vente med hjemreisen til mandag. Vis mer

– I går fikk vi beskjeden om at flyet var kansellert. Etter hvert fikk vi vite at vi er blitt booket om til mandag. Vi har fått veldig lite info fra SAS, forteller Terje Wiedswang.

Han og familien har reist rundt i Italia de siste to ukene, og endte turen i et bryllup utenfor Venezia. Lørdag skulle de reist hjem.

I Italia er det meldt om storstreik lørdag 15. juli.

Flere fagforeninger har varslet om den landsomfattende streiken blant flyplassansatte i forbindelse med forhandling om ny tariffavtale, opplyser NTB.

Flyveledere, bagasjehåndterere og innsjekkingspersonell vil streike mellom klokken 10 og 18.

Flyplassen stengt

– Det har vært kaotisk her. Vi befinner oss på en øy utenfor Venezia sammen med veldig mange andre turister. Mange har prøvd å reise ut til flyplassen i håp om å finne seg et fly et eller annet sted, men den er helt stengt på grunn av streiken. Det går ikke et eneste fly mellom klokken 10 og 18 lørdag, sier Terje Wiedswang.

– Det er midt i høysesongen og fulle hoteller. Vi har bodd på en campingplass hvor vi måtte ut i morges, men vi har klart å finne en leilighet vi skal inn i ettermiddag.

Familien på fire befinner seg på en kafé når Stavanger Aftenblad, med kofferter og det hele.

– Kaotisk

– Hvordan er stemningen?

– Den er litt ujevnt fordelt. Jeg har ferie og tar dette som et lite eventyr, men har noen ungdommer som vil hjem. Katten hjemme vil også at vi skal komme hjem. I tillegg har vi en bil på Gardermoen som koster penger, og det blir mer for hvert døgn, forteller Wiedswang

– Alt skjedde veldig fort, og det ble ganske kaotisk det hele. Vi fikk vite om kanselleringen i går, og måtte ut av campingen i dag. De er sikkert ti tusen andre som må skaffe hotellrom og prøve å booke om.

Stusslig lite informasjon fra flyselskapet

– Vi fikk ikke vite noe om streiken fra SAS, vi måtte lese om det i avisene. Informasjonen fra SAS har ikke vært mye å skryte av. Det er en helt annen situasjon når det er streik og alle fly er innstilt enn når kun vårt er det. Vi prøvde å booke et nytt fly med Norwegian og holdt på med det i en time, men det var jo også innstilt, fant vi ut etter hvert. Det var jo ikke så rart.

– Vi fikk kun beskjed om at flyet var innstilt, men ikke noe om hvorfor. Det er litt stusslig. De kunne vært litt mer sjenerøse med informasjonen. Vi har betalt en god del for billettene. Det koster ingenting å sende ut en melding hvor de beskriver situasjonen og forklarer hva det dreier seg om. De kan gjerne si at de ikke vet noe, de heller. Bare det er beroligende. Det virker som de ikke gidder å si noe, og det irriterer meg.

Fakta Her blir det streik Belgia Piloter fra Ryanair streiker 15.–16. juli. Streiken rammer 140 avganger fra Brussel flyplass Charleroi. Storbritannia Fra 18. juli streiker 100 ansatte ved flyplassen i Birmingham. EasyJet har kansellert 1700 flyvninger fra London Gatwick i juli og august. Frankrike Flyveledere i streik leder til forsinkelser og kanselleringer. Ryanair har kansellert 900 flyavganger som følge av dette. Italia 15. juli streiker flere flyplassansatte, sammen med piloter fra Vueling og Malta Air. Det vil ikke være flystreiker i Italia i perioden 27. juli til 5. september. Portugal 21.–27. juli streiker kabinansatte. EasyJet har kansellert 350 flyvninger til og fra landet. Spania Piloter i Air Nostrum har streiket fra 6. juni. Noen av rutene til flyselskapet Iberia kan bli påvirket. (Kilde: Reuters) Vis mer

– Kan være problematisk for mange

Familien vil ikke prøve å komme seg hjem tidligere.

– Vi forholder oss til billettene fra SAS, det blir for kaotisk med noe mer. Nå har vi det å forholde oss til, og vi har fått et sted å bo. Vi tar det på sparket og gjør det beste av det. Det er ikke langt til strandet herfra, og vi har det vi trenger av badetøy. Det er ingen vits å være sur, og som fagforeningsmann har jeg solidaritet med dem som streiker. Det går greit med oss.

Men for andre kan det være veldig problematisk, mener Wiedswang.

– Kanskje folk ikke har med nok medisiner til ekstra dager, eller de har andre avtaler, reiser eller fly å rekke. Det var mange andre nordmenn i bryllupet, og mange sitter i området og venter på fly hjem.

Usikkert hva man har krav på

– Den største usikkerheten vi føler på akkurat nå er reiseforsikring. Det siste svaret vi fikk var at de ikke vil blande seg inn i en arbeidskonflikt finansielt, så i praksis at de ikke vil dekke de ekstra reiseutgiftene vi får. Det var det siste svaret vi fikk. For en familie på fire som plutselig må forlenge ferien 3–4 dager kan det bli ganske store utgifter. Det blir et usikkerhetsmoment oppe i det hele.

– Får dere noe av flyselskapet?

– Jeg forsøkte å ringe SAS, men ingen tok telefonen. Jeg ventet i en time på at noen skulle svare. De har ordnet ny tur for oss, men mangelen på informasjon overrasket meg.

Pressesjefen i SAS Norge, Tonje Sund, sier alle berørte av streiken vil bli kontaktet direkte av dem. Vis mer

Har prioritert ombooking

Pressesjef i SAS Norge, Tonje Sund, sier at SAS startet å booke om og informere kundene umiddelbart etter at den italienske streiken var et faktum. Hun sier det er standardiserte prosesser for dette, slik at det skal gå så kjapt som mulig.

– Individuell tilpasning av meldingene ville tatt lengre tid, og her har vi prioritert å hjelpe kundene med selve ombookingen så raskt som overhodet mulig. Selv om det i SAS’ sammenheng ikke er mange flyvninger, så har det store konsekvenser for de som rammes da flyene stort sett er fulle nå i høysesongen og det haster å finne alternativer, skriver Sund.

Videre sier hun at alle berørte vil bli direkte kontaktet av dem.

– Dersom reisende har ytterligere spørsmål er vår kundeservice tilgjengelig, der det i øyeblikket er kort ventetid.