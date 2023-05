Veivesenet foreslår å kutte ut 12 veiprosjekter i ny transportplan. Kritikerne mener flere må ut for å nå en grønn grense.

Etter flere år med bånn gass, skal det kuttes i veibyggingen. 12 prosjekter er borte fra Veivesenets planer.

Med dårlig økonomi og tøffe klimamål legges det opp til mindre bygging av nye veier i årene fremover.

04.05.2023 06:04

Hvordan blir utviklingen i trafikken de neste årene? Hvor skal det bygges nye veier? Når skal togene gå? Det er dette som skal bestemmes i regjeringens nye nasjonale transportplan (NTP) nasjonale transportplan (NTP)Nasjonal transportplan er dokumentet som bestemmer den politiske og økonomiske retningen innenfor samferdsel. Vanligvis kommer det en ny hvert fjerde år. .

De siste årene har det vært klampen i bånn med bygging og utvikling av nye veier. Nå trykker økonomien inn bremsen. Og den trykker hardt.

I slutten av mars leverte trafikketatene trafikketateneStatens vegvesen, Nye veier, Bane Nor, Jernbanedirektoratet, Avinor og Kystverket. sine prioriteringer til Samferdselsdepartementet. Det er listen med prosjekter de mener at staten bør prioritere å gi penger til. Det er ikke nødvendigvis fasit for hva som kommer med i den ferdige planen.

Køen er allerede lang, og med skyhøye kostnader må flere prosjekter få rødt lys. Det gjelder særlig i Statens vegvesen. De tar i alt ut 12 prosjekter over hele landet fra planene sine. Blant dem er Norges største tunnelprosjekt for bil og jernbane.

Se den fullstendige listen med kuttforslag i bunnen av saken.