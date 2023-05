Bhatti møtte i retten i Pakistan i dag: Vil komme tilbake til Norge, men ikke i håndjern.

Iført håndjern ble Arfan Bhatti tirsdag ført inn i retten i Pakistan. Han er fengslet til 9. mai, men sier han vil dra frivillig til Norge dersom han løslates.

Advokat Zia Ur Rehman er Arfan Bhattis forsvarer i Pakistan.

02.05.2023 15:07

Det bekrefter Bhattis pakistanske forsvarer Zia Ur Rehman. Han representerte den selverklærte islamisten i retten i Islamabad i Pakistan tirsdag.

– Han er et offer for islamofobi i Norge og har ingen ting med det som skjedde i Norge å gjøre. Han er uskyldig, sier forsvareren til Aftenposten.

– Hvis Bhatti er uskyldig, hvorfor vil han ikke dra til Norge og møte i retten?

– Han er villig til å dra til Norge, men ikke med håndjern, men på en verdig og respektfull måte. Han planla å dra tilbake til Norge, men ble arrestert og holdt ulovlig innesperret, sier forsvareren, som nå jobber for å løslate Bhatti.

I slutten av mars sa Oslo-politiet at de håpet det snart ville komme en utvikling i saken. Dersom han utleveres til Norge vil han bli pågrepet så fort han lander på norsk jord.

Hans pakistanske forsvarer mener prosessen med å få Bhatti tilbake til Norge kan ta flere måneder.

Arfan Bhatti satt i arresten hos en antiterror-enhet i politiet i Pakistan i over et halvt år før han ble fremstilt overfor en dommer i midten av april. Tirsdag ble han fremstilt på nytt i Pakistan.

Få dager etter at norsk politi opplyste at Arfan Bhatti er etterlyst internasjonalt, siktet for medvirkning til terror i Oslo etter masseskytingen i Oslo 25. juni, ble Bhatti tatt av en enhet i pakistansk politi. Han satt i arresten hos denne antiterror-enheten i over seks måneder uten å ha blitt fremstilt overfor en dommer.

I midten av april ble han formelt pågrepet og varetektsfengslet. Tirsdag ettermiddag var han tilbake i retten i Islamabad. Rettsmøtet varte i 30 minutter. Der ble Rehman godkjent som forsvarer for Bhatti.

Advokat Zia Ur Rehman ble tirsdag godkjent som forsvarer for Arfan Bhatti av en domstol i Islamabad.

Bhatti var iført håndjern da han ble ført i retten. Han ble fulgt av tre betjenter fra det føderale politiet Federal Investigation Agency (FIA). Han ønsket ikke å snakke med Aftenpostens representant som var til stede utenfor rettslokalet.

Det var en dommer i Islamabad som ba FIA om formelt å pågripe Bhatti tidligere i vår. Han er etter pågripelsen ført fra Lahore til Rawalpindi. Der sitter han i Central Jail Rawalpindi, bedre kjent som Adiala jail.

To drepte og flere skadede

Arfan Bhatti (45) er én av fire siktede etter masseskytingen mot utestedene Per på hjørnet og London pub i Oslo sentrum natt til 25. juni i fjor. To personer ble drept i angrepet. Over 20 ble skadet. Bhatti er siktet for medvirkning til grov terror. Maksstraffen for denne siktelsen er 30 år.

Han er også siktet for medvirkning til drap, medvirkning til drapsforsøk, terrorforbund og drapsforbund. Norsk-iranske Zaniar Matapour (43), som politiet mener utførte angrepet, ble lagt i bakken av folk på stedet etter kort tid.

Da angrepet skjedde, var Bhatti i Pakistan. Tre måneder senere ble han etterlyst internasjonalt. Politiet mener Bhatti, på en eller annen måte, har hjulpet gjerningsmannen Zaniar Matapour da han gikk til angrep.

Kort tid etter at han ble etterlyst i utlandet, ble Bhatti tatt av en anti-terrorenhet i pakistansk politi. Da hadde han oppholdt seg i en landsby like utenfor Gujrat i Pakistan. Han ble aldri formelt pågrepet, men anholdt av politiet som et ledd i etterforskningen etter masseskytingen i Oslo.

Bhatti nekter for å ha noe som helst med saken å gjøre. Matapour har ikke forklart seg.

Snakket med Matapour

Angrepet i Oslo fant sted nesten tre uker etter at Bhatti reiste til Pakistan. Derfra skal Bhatti ha hatt telefonisk kontakt med Matapour. Han skal ha forklart til pakistanske tjenestepersoner at han snakket med Matapour så sent som 20. juni, altså fem dager før angrepet.

På direkte spørsmål fra tjenestefolkene om Bhatti hadde gitt Matapour oppdrag om å utføre et terrorangrep i Norge før han reiste til Pakistan, svarte Bhatti at han ikke hadde gitt Matapour et slikt oppdrag.

Han sier imidlertid at de ofte snakket sammen om «antimuslimske gjerninger» i Norge. Han sier Matapour heller ikke nevnte noe om det som skulle skje.