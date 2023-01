Krever at leder trekker seg etter «disiplinering og knebling» av utvalgsmedlem

Tor Saglie har vært departementsråd i Justisdepartementet. Nå leder han regjeringens avkommersialiserings-utvalg.

Medlemmer truer med å trekke seg fra et prestisjefylt regjeringsutvalg. Årsak: Det de kaller maktovergrep og trakassering av et medlem i utvalget.

25.01.2023 08:50

I august satte regjeringen ned et eget nytt utvalg. Det skal se på hvordan kommersielle kan fases ut av offentlige velferdstjenester.

Utvalget kom i stand etter krav fra SV om statsbudsjettet for 2022.

Det ledes av Tor Saglie. Han har hatt flere viktige stillinger, som NAV-direktør og senest som departementsråd i Justis- og beredskapsdepartementet frem til 2018.

Nå kan Aftenposten avsløre at regjeringens utvalg slår alvorlige sprekker. Minst to medlemmer har mistet tilliten til Tor Saglie. De kan ikke sitte i utvalget uten at Saglie går av.

Sjokkerte

I ulike brev som to medlemmer har sendt internt og til departementet, står det at det er vanskelig for dem å ha tillit til ham som utvalgsleder.

Årsaken er todelt: De mener Saglie ikke følger mandatet. Og det skyldes en intern krangel etter et møte i november.

Den endte med at en leder i Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) ifølge brevene skjelte ut et utvalgsmedlem.

Behandlingen av den interne uenigheten, kaller to av medlemmene i utvalget en «sjokkartet opplevelse».

