Politiet ber folk holde oppsikt med russiske skip og mannskap

Flere ganger har politiet forsøkt å sjekke russiske skip uten å finne dem. De mistenker at russerne manipulerer signalene.

Rett før nyttår ble den russiske fiskebåten «Matritsa» inspisert av mannskap fra fregatten KNM «Otto Sverdrup».

20.01.2023 07:54

(Bergens Tidende): Fartøy med uvanlig seilingsmønster er politiet spesielt på vakt mot, skriver Bergens Tidende.

– De blir ofte kontrollert, sier stabssjef Gustav Landro i Vest politidistrikt.

Den trolige sabotasjen mot Nord Stream-gassledningene i Østersjøen har gjort beredskap utenfor norskekysten svært aktuelt. På havbunnen går mil etter mil med rørledninger som forsyner Europa med gass.

Nylig møtte politiet i vest kommuner, statsforvalter og Heimevernet til beredskapsmøte. Der advarte Landro mot at russiske fartøy har avvikende seilingsmønstre langs kysten. Fra før er det kjent at russiske forskningsskip seiler tett langs kysten.

Mistenker manipulering

Det finnes ifølge politiet flere eksempler på at AIS-senderne på skip blir manipulert. Disse senderne sender ut jevnlige signaler, slik at skipets posisjon alltid skal være oppdatert.

Dermed ser det ut som et skip ligger ved kai et sted. Men når politiet reiser ut for å sjekke, finnes ikke skipet på den oppgitte posisjonen. I virkeligheten ligger det et helt annet sted.

Fortsatt høy beredskap

Stabssjefen advarer mot å tro at det bare er fartøy med russisk flagg som er en utfordring.

– Det kan også være fartøy fra andre nasjoner, men med mye russisk mannskap. Det lar seg kontrollere, sier Landro.

Han ber folk være årvåkne på mistenkelige skip, men sier det ikke er noen spesiell grunn til å bli skremt.

– Vi gjør dette for å vise at vi følger med, for å vise innbyggerne at vi tar sikkerheten på alvor, sier Landro.

Stabssjef Gustav Landro i Vest politidistrikt snakker med soldater i Heimevernet som bisto politiet med væpnet vakthold på Kollsnes-anlegget i fjor høst.

Får varsel om mistenkelige skip

Norske myndigheter har etablert et system som varsler når spesielle fartøy går langs kysten. Det kan være skip som tidligere har oppført seg underlig. Ved siden av manipulerte GPS-signaler, er det også andre ting de er på vakt etter:

Skip som søker ly for uvær på steder de ikke bør være.

Unormal navigasjon, for eksempel å seile i sikksakk over et område.

Russiske forskningsskip som går tett langs kysten.

Er ikke trygge på alle skip

Samtidig er Norge forpliktet til å la skip søke ly for uvær eller at de går til havn for å sikre legehjelp.

– Men vi er veldig klare på hvor vi vil ha skipene om de søker ly for været. Det gjelder særlig skip vi ikke er helt trygge på. Da er vi ganske strikte. Om nødvendig flytter vi de til steder som ikke ligger i nærheten av sårbare installasjoner eller der det pågår øvelser, sier Landro.

Rett før nyttår ble den russiske fiskebåten «Matritsa» flyttet fra Fonnesflaket, ikke langt fra Mongstad-anlegget. En los ble satt om bord og skipet ble flyttet til Bjørnafjorden. Der ble skipet inspisert av mannskap fra fregatten KNM «Otto Sverdrup».

Sist uke ble den russiske fiskebåten «Volk Arktiki» sjekket på samme måte. Den lå til ankers etter å ha søkt ly for uvær, utenfor Strandvik i Fusa.

Begge de russiske fiskebåtene befinner seg nå ved kai i Kaliningrad, den russiske eksklaven i Østersjøen, ifølge nettstedet MarineTraffic.

Sjøforsvaret er aktive i å kontrollere norsk farvann, særlig i nærheten av viktige installasjoner.

Ifølge Forsvarets operative hovedkvarter har Forsvaret besøkt og kontrollert i overkant av 450 fartøy i 2022.

Siden 1. mars i fjor, like etter at Russland gikk til krig i Ukraina, har 46 russiske fartøy søkt om ly for dårlig vær i norsk farvann, viser statistikk fra Kystverket. Det er en overvekt av fiskebåter, og flest tilfeller er langs kysten i Nord-Norge.

Sende et signal

Dersom politiet oppdager et unormalt seilingsmønster og vil kontrollere, går de om bord og sjekker loggen. Noen ganger er forklaringene gode, som at et skip måtte sikksakke på grunn av stabilitetsproblemer.

– Men om de går i sikksakk over en rørledning, kan det være snakk om å kartlegge området eller vise at de vet hvor vi har sårbare installasjoner og anlegg.