Tester på Follobanen starter mandag morgen

Et tog kjører på Østfoldbanen over inngangene til Blixtunnelen og Roåstunnelen fra Ski i retning mot Oslo S. Follobanen ble åpnet 12. desember, men ble stengt åtte dager senere etter en brann i et koblingshus på Ski stasjon. Nå er det klart at prestisjeprosjektet til over 36 milliarder kroner holdes stengt inntil nye tester viser at alt fungerer.