Reagerer sterkt etter hemmelig ekspertmøte i Tengs-saken: Vi har ingen ting å skjule

På sitt eget kontor møtte statsadvokatene rettens DNA-eksperter og diskuterte nye undersøkelser om sakens viktigste bevis. Forsvarerne var ikke invitert.

Statsadvokatene Nina Grande og Thale Thomseth sammen med tiltaltes forsvarer Stian Kristensen (t.v.) i Kopervik sentrum på befaring forrige uke. Vis mer

Publisert: 26.09.2023 12:06

Dagen før den viktigste uken i rettssaken etter drapet på Birgitte Tengs, ble det holdt et uvanlig møte i lokalene til statsadvokatene i Rogaland. De var flere sentrale personer til stede. Vi kommer tilbake til hvem. Møtet varte i om lag tre timer.

Det som gjorde søndagens møte spesielt var temaet, men også de som ikke var der: Forsvarerne til mannen som er tiltalt for det brutale drapet var nemlig ikke invitert. De visste ikke om møtet. Mandag reagerte de sterkt og varslet den ledende dommeren.

– Dette er uryddig av påtalemyndigheten. Vi får ikke samme informasjon fra de rettsoppnevnte sakkyndige som det påtalemyndigheten får, sier forsvarer Stian Kristensen til Aftenposten.

Avgjørende DNA-bevis

Ankesaken etter det 28 år gamle drapet på 17 år gamle Tengs i 1995 er inne i sin mest intense og viktigste uke. Og det merkes godt. Stemningen i rettsrommet er mer tilspisset nå. Grunnen er enkel.

Det som står på spill denne uken, er sakens viktigste bevis. De neste dagene skal norske og internasjonale eksperter si hva man kan lese ut av sakens eneste fellende bevis.

Da Tengs ble funnet drept, var strømpebuksen hennes og trusen rullet ned på anklene. Det ble etter hvert sikret utklipp av blodflekker fra denne strømpebuksen. Og 24 år senere, med hjelp av ny og forbedret DNA-teknologi, ble det funnet en ørliten mengde mannlig DNA, et Y-kromosom.

Betydningen av funnet er helt avgjørende for utfallet av saken.

Et Y-kromosom påvist på Birgitte Tengs strømpebukse er det sentrale beviset mot 52-åringen som er tiltalt. Det er hans DNA. Spørsmålet er når og hvordan Y-kromosomet havnet på strømpebuksen. Vis mer

Aktoratet hevder at funnet knytter tiltalte til åstedet og det brutale drapet på Birgitte Tengs. Forsvarerne på sin side mener at så lenge tiltalte sier at han aldri var på åstedet, må hans DNA ha kommet på Birgittes strømpebukse ved oversmitting oversmittingoverføring av biologisk materiale (DNA) fra ett sted til et annet før drapet eller ved kontaminering kontamineringUtilsiktet, uønsket overføring av DNA/ biologisk materiale til gjenstander/ beslag av personer med profesjonstilknytting under arbeidet med en sak., eller forurensning, av prøven etter at drapet fant sted.

Da mannen ble dømt i tingretten, var dommerne enig med aktor i at DNA-funnet bare kunne forklares på én måte: Det havnet på strømpebuksen til Tengs fordi mannen var der og drepte henne i 1995. Han tok på Tengs med fingre tilsølt av hennes blod.

Eksperter og politi på møtet

52-åringen nekter for å ha noe med drapet å gjøre. Han har anket saken, og denne uken skal det legges frem nye undersøkelser rundt strømpebuksen, gjort av et institutt i Nederland i vår.

Og det var disse nye undersøkelsene dette kontroversielle møtet i helgen handlet om. Til stede var aktoratet, de rettsoppnevnte sakkyndige, en sakkyndig fra The Netherlands Forensic Institute (NFI) som har gjort nye undersøkelser, politiets etterforskningsleder og en kriminalteknikker.

Statsadvokat Thale Thomseth bekrefter at møtet handlet om de nye undersøkelsene av strømpebuksen.

– De rettsoppnevnte hadde spørsmål til NFI i forbindelse med de nye undersøkelsene, og det var viktig å få avklart disse. Vi kan ikke gå inn på tema fordi vi kommenterer ikke rapportene før de er lagt frem for retten. Vi har ingenting å skjule, sier hun.

Fakta Den tiltalte 52-åringen Oppvokst og bodd store deler av livet i Skudeneshavn på Karmøy. Avhørt i etterforskningen alt i 1995 og i 1996 som vitne. Pågrepet i september i 2021, siktet for å ha drept Birgitte Tengs 6. mai 1995. Nekter for å ha noe som helst med drapet å gjøre. Sier han ikke var i Kopervik den natten. Sier han aldri har drept noen. Ingen vitner har sett ham i Kopervik eller sammen med Tengs. Dømt for flere volds- og sedelighetsforhold i ungdomsårene og på 1990-tallet. Vis mer

– Ikke for å unnlate informasjon

Stian Kristensen, tiltaltes forsvarer, sier han ikke har noen grunn til å tro at Thomseth snakker usant om hva møtet handlet om.

– Det vi reagerer på, er at vi ikke var til stede, og at påtale fikk informasjon som vi ikke fikk, sier Kristensen.

I åpen rett mandag fikk forsvarerne støtte av dommeren som leder forhandlingene i retten. Jarle Golten Smørdal refset aktoratet og sa at begge parter skal være orientert. Han påpekte også at de rettsoppnevnte sakkyndige svarer for retten, og ikke for partene.

– Jeg forstår godt at de reagerer, sa han om reaksjonen fra forsvarerne, og så mot statsadvokatene.

Aftenposten har stilt Smørdal spørsmål om hva han mener om at aktoratet arrangerte et eget møte som forsvarerne ikke fikk bli med på og hvilke konsekvenser møtet kan få for hovedforhandlingen.

– Dommerne kommenterer ikke sakens gang ut over det som kommer frem i åpen rett, svarer han på e-post.

Mandag ettermiddag, etter retten var hevet, ble det gjennomført et nytt møte, denne gang med forsvarerne til stede.

– Vi har også sagt at de rettsoppnevnte sakkyndige står fritt til å snakke med forsvarernes sakkyndige vitne om hva som var tema undersøndagens møte, sier Thomseth.

Hun sier de tar tilbakemeldingen fra administrator til etterretning.

– Møtet ble gjennomført med mål om få avklart spørsmål mellom de sakkyndige, ikke for å unnlate informasjon fra forsvarerne, sier hun.