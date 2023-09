Se og Hør-sjefen: Bryllupet gjør avstanden til kongehuset enda større

Når Märtha Louise og Durek Verrett gifter seg i august neste år, unngår de å bruke offentlige bygg knyttet til kongehuset. Det betyr noe, mener redaktør.

Prinsesse Märtha Louise og forloveden Durek Verret i prosesjon gjennom store festsal til gallamiddagen for prinsesse Ingrid Alexandra på Slottet i juni 2022. Vis mer

Publisert: 13.09.2023 12:33

Kortversjonen Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett planlegger å gifte seg den 31. august 2024 på Hotell Union i Geiranger.

Redaktør i kjendisbladet Se og Hør, Ulf André Andersen, mener valget om å unngå kongelige bygg for feiringen signaliserer en økende avstand mellom kongehuset og paret.

Märtha Louises kontaktperson, Carina Scheele Carlsen, avviser denne tolkningen og hevder at valget er basert på naturen og omgivelsene i Geiranger. Sammendraget er laget ved hjelp av kunstig intelligens (KI) og kvalitetssikret av Aftenpostens journalister. Vis mer

Onsdag ble det kjent at prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett har satt både dato og sted for bryllupet sitt. 31. august 2024. Det vil finne sted på det historiske Hotell Union i Geiranger.

– Bryllupet er et signal på at de skal ha en feiring i fine omgivelser i Geiranger, men bryllupet viser også en avstand mellom kongehuset og prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett, sier Ulf André Andersen, redaktør i Se og Hør.

– Avstanden blir stadfestet ved at de ikke skal bruke de norske offisielle kongelige bygningene til feiringen, sier Ulf André Andersen, redaktør i Se og Hør.

Han presiser at dette til dels også ble gjort under bryllupet til prinsesse Märtha Louise og Ari Behn i 2002, da de var på Stiftsgården i Trondheim.

Les også Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett gifter seg i Geiranger neste år

– Men dette bryllupet viser at det er enda større avstand, sier redaktøren.

I kunngjøringen av bryllupet begrunner paret at valget på Geiranger handler om spektakulære omgivelser og rik historie.

– Geiranger er det perfekte sted for å omfavne vår kjærlighet, sier paret i en felles uttalelse som kom onsdag formiddag.

Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett gifter seg og flytter til Norge. Nå er datoen for giftermålet klart. Dette bildet er av paret er nylig frigitt. Vis mer

I kunngjøringen av giftermålet fremhever paret også at Geirangerfjorden står på Unescos verdensarvliste og «representerer Norges rike kultur og naturskjønnhet».

Carina Scheele Carlsen, kontaktperson for Märtha Louise, avviser at det ligger noen stadfesting av avstand i valget av sted for bryllupsfesten.

– Det er naturen og omgivelsene som er grunnen til valget og at dette er et favorittsted for prinsessen. Det viser Norge på en flott måte. Det er rett og slett dette som er grunnen for valget, sier Carlsen.

Ulf André Andersen har skrevet og mener mye om Durek Verrett som redaktør i Se og Hør. Vis mer

Se og Hør-sjefen

Ulf André Andersen er ikke overrasket at de skal gifte seg.

– Det har de jo sagt tidligere at de skal. Nå har de egentlig bare fastsatt en dato.

Han tror at det norske folk er todelte i sitt syn på bryllupet.

– Noen mener nok at Durek er et frisk pust i kongefamilien, mens andre ønsker mer tradisjonelle forhold. Og det har kongefamilien vært helt åpne på.

– Hvilken rolle tror du Durek vil få etter bryllupet?

– Det blir jo spennende å se. Han har hatt en mindre offentlig tilnærming i det siste. Og fulgt det Kongen har sagt. Det blir spennende å se om han følger opp det samme i praksis etter at han har giftet seg, sier han.

Ulf André Andersen og Se og Hør har et anstrengt forhold til Durek Verrett.

I fjor klaget Durek inn Se og Hør for Pressens Faglige Utvalg (PFU). De mente kjendisbladet hadde brutt flere etiske normer angående sykdommen til den kommende brudgommen.

Klageorganet har som formål å fremme den etiske og faglige standarden i norske medier.

Men PFU felte ikke Se og Hør. Utvalget mener det skal være høy terskel for å opplyse om slike helseopplysninger, men i dette spesielle tilfellet er det relevant.

– Utnyttelse av mennesker i sårbare livssituasjoner

– Hva tror du fortiden hans vil bety?

– Det vi har vært veldig kritiske til, er hans utnyttelse av mennesker i sårbare livssituasjoner. Han har dempet seg litt der. Men det blir jo spennende å se om han fortsetter med det, eller om han tar opp sine gamle synder, sier Andersen.

– Hva tror du han kommer til å gjøre?

– Jeg tror det er en utfordring å klare og finne en rolle hvordan han skal balansere livet i offentligheten og på en måte ikke provosere – og klare å leve av det.

– Hvorfor?

– Fordi mye av det han står for bryter med det tradisjonelle – som avstanden mellom tradisjonell medisin og hva han står for. Det er mange i Norge som tror på det alternative, men på en måte underbygges polariseringen i samfunnet med hva han står for, sier Ulf André Andersen.