Kranglet om Follobanen like før overtagelse: Truet med å stenge tunnelen

Dette bildet er tatt i Blixtunnelen 25. oktober 2022. Da var diskusjonen allerede opphetet mellom Bane Nor og entreprenøren. Aftenposten besøkte tunnelen sammen med Bane Nors prosjektsjef, Anne Kathrine Kalager, og prosjektdirektør Per David Borenstein.

Uenigheter, trusler og krasse e-poster. Det var full skjæring mellom Bane Nor og entreprenøren da tunnelen på Follobanen skulle overleveres.

01.02.2023 06:20

Det var svært viktig for Bane Nor å rekke åpning av Follobanen 11. desember. Så viktig at de i høst tilbød entreprenør Acciona Ghella Joint Venture (AGJV) 483 millioner kroner for å levere togtunnelen tidsnok.

Men få uker før tunnelen skulle overleveres 30. oktober, var det full uenighet mellom AGJV og Bane Nor.

Bane Nor nektet å ta imot Blixtunnelen BlixtunnelenFollobanen er 22 kilometer lang. 19,5 kilometer går gjennom Norges lengste jernbanetunnel Blixtunnelen. på Follobanen da entreprenøren mente den var klar 30. oktober. På det tidspunktet var det bare seks uker til åpning av den splitter nye toglinjen.

