Høyesterettsdommeren beskyldte kona for å ha forgiftet ham. Nå krever Nataliia Skoghøy erstatning.

Høyesterettsdommer Jens Edvin Skoghøy beskyldte kona Nataliia Skoghøy for å ha forgiftet ham. Nå er de to separert, og hun varsler søksmål mot dommeren.

Nataliia Skoghøy (t.h) varsler mulig søksmål mot høyesterettsdommer Jens Edvin Skoghøy som hun er separert fra.

01.03.2023 14:03 Oppdatert 01.03.2023 14:57

– Det var veldig sårende for meg.

Slik beskriver Nataliia Skoghøy hvordan hun opplevet at daværende ektemann, høyesterettsdommer Jens Edvin Skoghøy, gikk ut offentlig og beskyldte henne for å forsøke å forgifte ham.

De to er nå separert.

Onsdag kalte Nataliia Skoghøy og hennes advokat, Linnéa Tereza Karlberg, inn til pressekonferanse om saken. De hadde på forhånd fortalt at dommer Skoghøy mottar i dag en prosessvarsel.

Ifølge høyesterettsdommer Skoghøy skulle den påståtte forgiftningen ha pågått fra mai til oktober i fjor. Etter et politiavhør i januar ble saken mot hans fraseparerte kone henlagt.

Nataliia Skoghøy giftet seg med dommer Skoghøy i februar 2020.

Høyesterettsdommeren har nå fått «14 dagers frist for å kommentere om han aksepterer erstatningsansvar for det han har gjort mot sin fraseparerte kone Nataliia Skoghøy ved å beskylde henne for drapsforsøk i media».

Nataliia Skoghøy har tidligere gitt uttrykk for at hun har følt seg forhåndsdømt, og at enkelte medier har presentert saken uten å høre hennes versjon. Rett24 og Aftenposten har beklaget at de trykket dommerens påstander uten først å ha kommet i kontakt med ektefellen.

Høyesterettsdommer Jens Edvin Skoghøy i Høyesterett.

Årsaken til prosessvarselet, er at loven krever skriftlig varsel fra saksøker til den det er aktuelt å reise sak mot. Varselet skal opplyse om det krav som kan bli fremmet, og grunnlaget for det. Varslet skal også oppfordre den annen part til å ta stilling til kravet og grunnlaget.

Hvis ikke partene kommer til enighet, kan saken etter hvert havne i rettssystemet.

Ifølge NTB fikk høyesterettsdommeren nylig innvilget ny studiepermisjon fra arbeidsplassen, etter å ha vært sykmeldt frem til 5. februar. Før dette hadde han studiepermisjon fra oktober til midten av januar.