Barneministeren: Det verste er at «Mathias» ble sviktet av så mange

«Mathias» ble funnet alvorlig avmagret i sitt eget hjem. – Historien er en alvorlig vekker for alle etater med ansvar for barn, sier barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp).

Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) på vei til å bli intervjuet av Aftenposten tidligere i år. I bakgrunnen helseminister Ingvild Kjerkol (Ap).

19. des. 2022 20:02 Sist oppdatert 6 minutter siden

– Saken er en vekker, fordi dette har skjedd midt iblant oss. Det er en fryktelig sak å lese om og et ekstremt alvorlig tilfelle. Det som gjør mest inntrykk, er at dette er barn som er blitt forsømt ikke bare av én etat, men av mange, sier Toppe.

A-magasinet og BT fortalte nylig om «Mathias», gutten som gikk under radaren til et helt samfunn. Da han ble funnet alvorlig underernært i en leilighet i Bergen i januar i år, kom det frem at han aldri har gått på skolen og ikke har hatt kontakt med lege siden han var baby.

