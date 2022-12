Fylkesordfører foreslår ekstra ferieuke for folk i Nord-Troms og Finnmark

For å bøte på en lang og mørk vinter foreslår fylkesordføreren at man i Nord-Troms og Finnmark får en ekstra ferieuke som et nytt tiltak for å sikre befolkningsveksten i nord.

Tarjei Jensen Bech er fylkesvaraordfører i Finnmark og Troms. Han mener en den lange og mørke vinteren helt nord i Norge er et godt argument for en ekstra ferieuke.

– I Finnmark har vi en ekstremt lang vinter, så da kan det være mer attraktivt å bosette seg her hvis det blir en ekstra ferieuke, sier fylkesordfører Tarjei Jensen Bech (AP) til Dagbladet.

For å tiltrekke seg flere innbyggere har Nord-Troms og Finnmark siden 1990 har hatt såkalte tiltakssoner, også kjent som Finnmarksfradraget.

Tiltakene innebærer blant annet redusert skatt, fritak for arbeidsavgiveravgift og nedskriving av studielånet.

– Hensikten med tiltakssonen er å skape nye arbeidsplasser og opprettholde bosettingen. Vi ønsker at unge folk skal bosette seg her, sier fylkesordføreren til Dagbladet.

På tross av dette synker stadig innbyggertallene i den nordligste delen av landet.

En rapport fra Statsforvalteren i Troms og Finnmark fra 2021 viser at det ved utgangen av 2020 hadde vært en nedgang på 1143 innbyggere fra 2019. Kommunene som utgjør dagens Troms og Finnmark har ikke hatt en sterkere samlet tilbakegang siden 1997, ifølge rapporten. Tendensen har fortsatt i 2022.

Fylkesordføreren sier til Dagbladet at han ikke er sikker på hvordan tiltaket skal utformes, men opplyser at mange av beboerne i Finnmark er svært positive til forslaget.