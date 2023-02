Stormen Otto har nådd Norge. Color Line-fergene innstilt. I Danmark evakueres beboere.

Stormen Otto traff Norge fredag ettermiddag.

Kraftige bølger slår inn ved Stordabrua på E39 fredag ettermiddag

17.02.2023 17:12 Oppdatert 17.02.2023 18:11

– Det har tatt seg ganske kraftig opp nå. Stormen har begynt å ta seg innover land, sier meteorolog Magnus Haukeland ved Meteorologisk institutt i Bergen.

Otto traff først Eigerøya utenfor Rogaland. Der er vindkastene over 40 m/s.

– Det er sterk storm på Eigerøya, sier meteorologen og presiserer at dette er hakket under orkan.

Stormen treffer først Sunnhordland og Rogaland, og deretter er det Agder og deler av Telemark som står for tur.

Det er sendt ut gult farevarsel så langt øst i landet som Drammen, og meteorologen tror man vil merke uværet i Oslo også.

Stormen herjer også i Danmark og Sverige. Rundt kl. 18 på fredag ble Øresundbroen, som forbinder Danmark og Sverige, helt stengt for trafikk.

– Der det blir verst, i Agder og Rogaland, så forventer vi at gjenstander vil falle over ende, sier meteorologen.

Han anbefaler folk som bor i områdene med gult farevarsel, å feste eventuelle løse gjenstander man har utendørs.

Kraftig vind på Stordabrua Vindkast på opp mot 25 meter i sekundet.

Kanselleringer og forsinkelser

Flere fly og fergeavganger er kansellert eller utsatt, og broer og fjelloverganger kan bli stengt på kort varsel som følge av uværet.

Fredag i 17-tiden skriver Vegtrafikksentralen vest på Twitter at fergeavgangene Langevåg – Buavåg og E39 Arsvågen – Mortavika er innstilt.

Videre er riksvei 13 Vikafjell og strekningene Aurland-Hol og Tyin-Årdal er stengt. Det er kolonnekjøring over Haukelifjell og Hardangervidda.

Samtlige av dagens Colorlines avganger mellom Larvik og Hirtshals og Larvik og Hirtshals er kansellert eller utsatt til i morgen.

Skal man over fjellet råder videre meteorologen å la bilen stå til i morgen:

– Det er mye vind og snø i fjellet. Hvis man skal ut og kjøre bør man vurdere om man kan utsette reiser til i morgen dersom man skal over fjellet.

Haukeland kommer videre med en klar anbefaling til dem som bor i værutsatte områder:

– Ikke oppsøk været i strandsonen. Der kan det bli mye bølger og vind.

Han trekker også frem trær som kan blåse over ende.

Over Bømlabrua kan bilister vente seg sterk storm.

– Når forventer man at det har stormet fra seg?

– Stormen begynner i vest, og farevarslene går ut allerede i 19-20-tiden i kveld for Rogaland og Sunnhordland. Hva gjelder Agder og Telemark varer farevarselet frem til midnatt, sier meteorologen.

Følg uværet «Otto» her:

Danskene evakuerer

I Danmark viser prognosene at stormen kan bli den kraftigste på flere år. Meteorologen forklarer at stormen neppe vil ramme Danmark hardere enn Norge – tvert imot –, men at danskene er mindre vant med så sterke vinder.

Jylland er et av stedene hvor uværet Otto har rammet hardest.

I Bellahøj utenfor København må flere bygninger evakueres fredag ettermiddag.

Beboere i høyhus i Bellahøj, vest i København, ble fredag bedt om å evakuere boligene sine på grunn av den kraftige vinden.

Ifølge sn.dk evakueres ca. 280 beboere i tre bygninger. Beboerne har fått følgende SMS fra selskapet som administrerer bygningene:

«Du og din husstand skal evakueres på grund af den kommende storm og skal i dag have forladt boligen SENEST KL. 18. Kl. 10 sender vi en SMS med beskjed om de praktiske forhold».

Ifølge sn.dk vil de som skal evakueres hentes i busser i ettermiddag. De vil kjøres til et hotell, der de skal tilbringe natten til stormen har avtatt. Under evakueringen vil området rundt bygningene være sperret av.

Bakgrunnen for evakueringen er at bygningene, som er fra 1950-tallet, er særlig følsomme for vind. Tidligere undersøkelser viser at det ved en vindstyrke over 13 m/s kan være en risiko for at byggene raser sammen.

Vejdirektoratet skriver rundt kl. 18 på Twitter at Øresundbroen er helt stengt for trafikk. Den forventes først gjenåpnet klokken 03.00.