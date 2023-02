Stormen Otto: Har stengt veier, stoppet fly og ferger

Stormen Otto traff Norge fredag ettermiddag. På Vestlandet ble det målt vind av orkan styrke.

Kraftige bølger slår inn ved Stordabrua på E39 fredag ettermiddag

17.02.2023 17:12 Oppdatert 18.02.2023 07:46

Det voldsomme uværet Otto bringer med seg kraftige vindkast. Det har ført til store forsinkelser i luftfarten, og flere flyvninger er blitt kansellert.

Uværet herjer over store deler av Sør-Norge. Politiet i Agder har rykket ut til et tre som falt over vestgående felt på E18 ved Grimstad. Veien ble raskt ryddet, og ingen ble skadet i hendelsen.

Det er så langt ikke meldt om store skader eller ulykker på grunn av uværet.

Otto traff først Eigerøya utenfor Rogaland og førte til vindkast over 40 m/s. Rundt klokken 19 tok stormen seg opp i Agder, og ved Lindesnes fyr var det vindkast på 37 m/s.

På et tidspunkt var det veldig masse vind i fjellet i Agder. På en topp i Sirdal er blitt målt vindkast på 45 m/s, styrke orkan.

Stormen traff først Sunnhordland og Rogaland, og deretter var det Agder og deler av Telemark som sto for tur.

Det er sendt ut gult farevarsel så langt øst i landet som Drammen.

Flere fly som fredag skulle lande på Sola flyplass utenfor Stavanger, måtte avbryte landingen eller lande på Gardermoen.

Det var også vært store forsinkelser på Værnes flyplass, skriver Adresseavisen

Natt til lørdag meldte politiet i Trøndelag dessuten om svært glatte veier i Trondheimsområdet på grunn av underkjølt regn.

Stormen herjer også i Danmark og Sverige. Rundt klokken 18 på fredag ble Øresundbroen, som forbinder Danmark og Sverige, helt stengt for trafikk.

Fredag ble Øresundbroen stengt for trafikk.

Kolonnekjøring og stengte fjelloverganger

Ved femtiden natt til lørdag var E134 over Haukelifjell åpnet for vanlig trafikk og det var kolonnekjøring over riksvei 52 Hemsedal.

De øvrige fjellovergangene i Sør-Norge er stengt. Vegtrafikksentralen opplyser at det vil bli tatt en ny vurdering om åpning av riksvei 13 Vikafjell klokken 9 lørdag, og for riksvei 7 Hardangervidda klokken 10.

Bilister blir advart om sterk vind på Varoddbrua på E39 i Kristiansand fredag.

Color Line innstilt

Tidligere på dagen kansellerte Color Line sine ruter. Fredagens avganger mellom Kristiansand og Hirtshals ble innstilt. I tillegg ble flere av avgangene mellom Larvik og Hirtshals kansellert.

– Vi jobber med å gi kundene de beste mulighetene slik som situasjonen er nå. Vi skulle selvsagt unngått dette, men Otto er ikke en vanlig værtype, så dette skjer ikke så ofte, sa Erik Brynhildsbakken i Color Line.

Avgangene fra Larvik til Hirtshals og retur lørdag er utsatt med fire-fem timer.

Stormen herjer også andre steder i Europa. Det er ventet at uværet kan bli det kraftigste i Danmark på flere år, skriver dansk TV 2.

I Skottland har flere tusen mistet strømmen på grunn av uværet, skriver The Guardian.

