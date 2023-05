ESA skal granske om Vy har fått ulovlig statsstøtte

Det europeiske frihandelsforbund (Efta) vil finne ut om Norges største togselskap har fått ulovlig støtte fra staten.

Eftas overvåkingsorgan ESA skal granske flere utbetalinger til Vy. Vis mer

Saken oppdateres

Det melder Efta på sine nettsider. Det er overvåkingsorganet ESA som skal granske Vy.

Det skjer etter at Efta har mottatt tre klager som fremmer påstander om at utbetalinger til Vygruppen utgjør ulovlig statsstøtte.

Det skal dreie seg om utbetalinger til Vygruppen og datterselskapet Vy Gjøvikbanen as.

Det er også tvil om en kontrakt fra 2018 og et tilskudd fra 2019 som skulle dekke pensjonskostnader for Vygruppen AS.

Efta understreker at beslutning om å granske utbetalingene ikke betyr at det er noe galt med de.