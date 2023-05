ESA skal undersøke om Vy har fått ulovlig statsstøtte

Det europeiske frihandelsforbund (Efta) vil finne ut om Norges største togselskap har fått ulovlig støtte fra staten.

Eftas overvåkingsorgan ESA skal granske flere utbetalinger til Vy.

31.05.2023 12:56 Oppdatert 31.05.2023 14:25

Det melder Efta på sine nettsider. Det er overvåkingsorganet ESA som skal gå i gang med en formell granskning av Vygruppen.

Det skjer etter at Efta har mottatt tre klager som fremmer påstander om at utbetalinger til Vygruppen utgjør ulovlig statsstøtte.

Handler om millionbeløp fra flere kontrakter

Flere av klagene handler om kompensasjon Vy har fått fra staten for å kjøre tog på strekninger som ikke er lønnsomme. Dette har de fått gjennom kontrakter de har forhandlet direkte fra staten.

Kompensasjonen skal dekke mellomlegget mellom inntektene Vy får inn og kostnadene de har for å kjøre tog.

ESA sjekker nå alle kontrakter Vy har fått tildelt mellom 2018 og 2022. De har grunn til å tro at Vy kan ha fått for mye fra staten.

– Vår foreløpige konklusjon, som er grunnen til at vi åpner etterforskning, er at vi er i tvil om dette er støtteordninger som er tillatt.

Det sier Harald Evensen, som er direktør for avdeling for konkurranse og statsstøtte i ESA.

Kan få konsekvenser for nye avtaler

I verste fall kan Vy bli nødt til å betale tilbake beløpet som eventuelt blir regnet som offentlig støtte. Det vil trolig være snakk om flere millioner.

Dersom ESA konkluderer med at Vy har fått ulovlig støtte, kan det få konsekvenser for kontrakter de har fått fra staten etter 2022. Det vil blant annet gjelde den omdiskuterte kontrakten om toglinjene på Østlandet.

– Vi skal ikke utelukke at vår oppfatning kan få konsekvenser også for nyere avtaler, sier Evensen.

Han legger til at ESA trolig ikke vil konkludere i saken før til neste år.

Det er også tvil om en kontrakt fra 2018 og et tilskudd fra 2019 som skulle dekke pensjonskostnader for Vygruppen AS. Efta er i tvil om pensjonskostnader kan dekkes med slik statlig kompensasjon eller ei.

Efta understreker at beslutning om å granske utbetalingene ikke betyr at det er noe galt med de.

Foreløpig har det ikke lykkes Aftenposten å få en kommentar fra Vy.