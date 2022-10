I dag kan Viggo Kristiansen bli frifunnet. Da står politiet igjen med et uløst drap i Baneheia. Hva gjør de da?

Kan påtalemyndigheten leve med at drapet på Lena Sløgedal Paulsen (10) forblir uløst?

Viggo Kristiansen på vei hjem sammen med sin far Svein Kristiansen, etter at den drapsdømte mannen ble løslatt i fjor.

17 minutter siden

Fredag skal riksadvokat Jørn Maurud avgjøre om drapsdømte Viggo Kristiansen skal frifinnes for drap og overgrep i Baneheia. Det kan utløse en helt spesiell situasjon.

Ikke bare kan rettsstaten Norge stå overfor et gedigent og historisk justismord. Nasjonen kan også måtte innse at det ene brutale drapet i Baneheia år 2000 står uløst.

Spørsmålet blir om riksadvokaten og rettsstaten kan leve med det.

Frifunnet for medvirkning

I 2002 ble Viggo Kristiansen dømt til 21 års forvaring for overgrep, drap og medvirkning til drap på Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10). Han nektet da og nekter fortsatt for å ha noe med saken å gjøre.

Kameraten Jan Helge Andersen ble dømt til 19 års fengsel. Han innrømmet drapet på den yngste av jentene, men nektet for å ha deltatt eller medvirket til drapet på den eldste.

Baneheia like utenfor Kristiansand sentrum, der de to jentene badet og senere ble voldtatt og drept 19. mai 2000.

Samtidig hevdet han at Kristiansen var hovedmannen bak begge drapene. Retten trodde på ham.

Andersen ble dømt for drap og overgrep på 8-åringen og medvirkning til overgrep på 10-åringen. Han ble frifunnet for medvirkning til drap på den eldste jenta.

Vil stå med uløst drap

Dersom Kristiansen fredag blir frifunnet for overgrepene og drapene i Baneheia, vil altså det ene av de to drapene stå uløst.

Spørsmålet blir om riksadvokat Jørn Maurud kan akseptere det? Riksadvokaten har ikke villet si på forhånd hva de vurderer å gjøre.

Riksadvokat Jørn Maurud skal avgjøre om Viggo Kristiansen skal frifinnes eller om det skal reises ny tiltale mot ham for drap og voldtekt i Baneheia i 2000.

For å finne ut hvem som beviselig kan stå bak drapet på Paulsen, må politiet etterforske på nytt. Og det er de allerede i gang med.

Andersen nekter straffskyld

De etterforsker nå om Jan Helge Andersen også kan ha drept 10-åringen. Andersen har status som siktet.

– Han nekter straffskyld for dette forholdet, sier forsvarer Svein Holden.

Etterforskningen av drapene som rystet Norge, startet etter at Kristiansens sak ble gjenopptatt.

I etterkant av dette er det gjort funn av Andersens DNA på 10-åringen, får Aftenposten opplyst av personer med kjennskap til etterforskningen.

Krimteknikere fra politiet i Kristiansand er med på å sikre spor og beviser fra åstedet to dager etter drapet i byen i 2000.

Dersom politiet vil tiltale Andersen for begge drapene, må den gamle straffesaken mot ham gjenopptas. For at han skal kunne dømmes for et drap han er frikjent for, må selve frifinnelsen gjenåpnes.

Det må foreligge sterke bevis for å si at frifinnelsen er feil. Det er påtalemyndigheten selv som må begjære saken gjenopptatt.

Kan bli ny rettssak

Deretter må de på nytt tiltale ham for begge drapene og føre bevis for dette i retten i en vanlig rettssak. I en ny straffesak mot Andersen vil Viggo Kristiansen bli kunne tatt inn til nye avhør.

Dersom saken ender i retten, vil Kristiansen trolig bli et vitne i saken mot sin tidligere kamerat.

Politiets etterforskere jobber med å sikre tekniske funn på åstedet to dager etter at de to jentene ble funnet i mai 2000.

Andersen sonet sin straff i Telemark fengsel i Skien. Han ble prøveløslatt i 2016 og en fri mann i 2019. I dag lever han med en ny identitet.

Dersom Andersen dømmes for drapet på Lena Sløgedal Paulsen, vil han kunne få maks to års straff.

Grunnen til det er følgende: Utmålingen av straffen skal skje som om han var funnet skyldig i retten i 2002. Andersen fikk 19 år den gang. Og siden man den gang maks kunne få 21 år totalt i Norge, så er det bare to år til å gå på.

Fredag kan påtalemyndigheten også komme til at de mener Viggo Kristiansen er skyldig. Da skal i så fall Kristiansens sak opp i retten på nytt. Det vil bli tatt ut en ny tiltale mot Kristiansen. En ny rettssak vil finne sted i Borgarting lagmannsrett.