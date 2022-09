Prinsesse Märtha Louise er i hardt vær som beskytter. Slik kan hun løse problemet.

Mai 2019: Durek Verrett og Märtha Louise bekrefter at de er i et forhold.

August 2019: Prinsesse Märtha Louise kunngjør at hun slutter å bruke prinsessetittelen i kommersielle sammenhenger. Det skjer etter mye diskusjon rundt foredragene «The Princess and the Shaman», som hun holdt sammen med Durek Verrett.

Oktober 2019: Cappelen Damm stopper den norske utgivelsen av Durek Verretts bok etter etiske vurderinger. Den ble sterkt kritisert blant annet fordi Verrett skrev at kreft er «selvpåført» og et resultat av at vi ikke lenger ønsker å leve. Verrett gikk hardt ut mot norsk presse etter at boken hans ble stoppet. Han beklaget senere uttalelsene.

April 2021: Prinsesse Märtha Louise sier til VG at hun planlegger å flytte sammen med Verrett i USA.

7. juni 2022: Durek Verrett og Märtha Louise kunngjør at de er forlovet.

16.–17. juni: Ingrid Alexandras 18-årsdag blir feiret på Deichman bibliotek og Slottet i Oslo. Nyforlovede Durek Verrett og prinsesse Märtha Louise er blant gjestene.

22. juni: Verrett klager inn Se og Hør til PFU etter en sak om hans helsetilstand. Saken sto på trykk 17. desember og handlet om at han var blitt alvorlig nyresyk.

15. juli: I en Instagram-video forteller Verrett at han ble koronasmittet da han var i Norge i juni for å feire Ingrid Alexandras 18-årsdag. Verrett sa at en spesiell medaljong var med og gjorde ham frisk av korona. Samme medaljong selger han på sin hjemmeside for over 2000 kroner.

Forrige uke: Kongeparet uttalte seg for første gang om kritikken mot Durek Verrett.

Sist helg: Verrett og prinsesse Märtha Louise stilte opp i eksklusivt intervju med TV 2. Der svarte de to på mye av kritikken de har mottatt.