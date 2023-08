2018-rapport slo alarm om demningen som kollapset i Våler

En rapport fra Sweco advarte i 2018 mot at fyllingsdammen ved Braskereidfoss ikke ville tåle en såkalt overtopping.

Publisert: 15.08.2023

Demningen brast forrige uke under flommen etter ekstremværet.

– Hendelsene onsdag 9. august viser at vurderingene og konklusjonene i revurderingsrapporten var riktige, uttaler seksjonssjef Lars Grøttå i NVE til Teknisk Ukeblad.

Rapporten pekte på at dammen ikke tilfredsstiller ikke kravene i damsikkerhetsforskriften.

En feil førte til at turbinene stoppet i Braskereidfoss kraftverk i Våler onsdag 9. august. Da skulle flomslusene flomsluseneFlomsluser er mekaniske innretninger, i form av store luker, som regulerer vannføringen ut av en demning. De styres oftest med hydraulikk, elektriske motorer eller vinsjordninger. i demningen åpnet seg automatisk, noe som ikke skjedde.

Etter hvert flommet vannet inn i kraftstasjonen. I løpet ettermiddagen brast demningen, og store mengder vann fosset nedover Glomma.

Senere måtte politiet sprenge en kraftledning som ble hengende i spenn over den ødelagte demningen etter at en kraftmast kollapset.

Da flomslusene sviktet, fosset vannet gjennom kraftanlegget og over demningen. Foto: Jan T. Espedal / Aftenposten Etterhvert brøt Glomma gjennom demningen. Foto: Jan T. Espedal / Aftenposten

Braskereidfoss har totalt fem luker som brukes til å lede bort flomvann. Sweco vurderte at dammen ikke ville tåle en tusenårsflom sammen med at to av lukene var satt ut av spill.

Da demningen brast 9. august sviktet alle lukene.

– Det er ikke krav om å regne på et tilfelle hvor en får manøvreringssvikt på alle lukene, skriver kommunikasjonssjef Per Storm-Mathisen i Hafslund Eco i en e-post til avisen.

Skadeomfanget etter ulykken ved kraftstasjonen er omfattende, og Hafslund har sagt til E24 at gjenoppbyggingen vil koste flere hundre millioner kroner.

I tillegg er industribedrifter i området rammet av kraftmangel som følge av bortfallet av strømproduksjonen ved Braskereidfoss.

Braskereidfoss kraftstasjon ble bygget i 1978 og utvidet i 2016. Det har to turbiner og hadde en årsproduksjon på 170 GWh.