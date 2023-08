Store ødeleggelser og mer regn i vente: – Det kan ikke bli så mye verre.

GOL (Aftenposten): Stein for stein bygde familien opp Hoftun Gol campingsenter. Nå er livsverket totalskadet av flommen. Denne uken er flomfaren på oransje nivå.

Magne Hoftun står på Gol campingsenter i Hallingdalen og ser på ødeleggelsene etter flommen. Vis mer

Publisert: 14.08.2023

Magne Hoftun (61) ser utover campingplassen som familien har drevet i over 50 år. Et stort grøntareal som var fylt med campingvogner, underholdning og latter, ser ut som en forlatt slagmark.

Campingvognene er blitt flyttet flere meter fra hverandre. Spikertelt har rast sammen og gresset er dekket med sand og eiendeler.