Statsforvalteren har nå til sammen åtte pågående tilsynssaker mot en norsk psykiater.

Saken startet formelt da Hilde Rød-Larsen leverte et varsel mot psykiateren til Helsetilsynet i desember.

Statsforvalteren behandler nå klager rundt behandlingen av til sammen syv personer. I tillegg har de åpnet et tilsyn som omhandler psykiaterens rekvirering av vanedannende legemidler.

I den siste tilsynssaken som er opprettet, har Statsforvalteren satt i gang tilsynssak mot en kollega av psykiateren og en institusjon de to er tilknyttet.

Klagene mot psykiateren gjelder flere forskjellige forhold. Psykiateren anklages blant annet for å ha misbrukt sin stilling for å skaffe seg seksuell omgang, for grenseoverskridende adferd i terapirommet, for utvisking av forholdet mellom pasient og behandler og mangelfull behandling, oppfølging og journalføring.

I februar anmeldte to av varslerne psykiateren. Anmeldelsene gjelder seksuallovbrudd, brudd på forsvarlighetskravet i helsepersonelloven samt mulig dokumentfalsk.

De to kvinnene har tidigere stått frem i VG med sine historier.