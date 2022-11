Tengs-saken starter i dag: Han er klar på at politiet har tatt feil mann

En som nekter for å ha noe med drapet å gjøre. Et DNA fra en strømpebukse. I dag starter rettssaken etter drapet på Birgitte Tengs.

Konfirmasjonsbildet av Birgitte Tengs er blitt mye brukt i omtale av drapet på 17-åringen.

6. nov. 2022 10:53 Sist oppdatert nå nettopp

6. mai 1995 ble 17 år gamle Birgitte Tengs funnet drept på Karmøy, ikke langt fra hjemmet sitt. Drapet er en av de mest omtalte krimsakene i Norge. Mye på grunn av saken så lenge har stått uløst. Det kan endre seg nå.

I oktober ble en 52 år gammel mann fra Karmøy tiltalt for drapet. Mandag starter rettssaken i Haugaland og Sunnhordland tingrett.

Mannen nekter for å ha noe som helst med den 27 år gamle drapssaken å gjøre. Da forsvarer Stian Kristensen kom til retten mandag morgen, sa han at tiltate gruer seg til det som nå skal skje.

– Han er klar på at politiet har tatt feil mann, sier forsvareren.

Onsdag skal han etter planen forklare seg i tingretten.

– Han benekter en hver befatning med den handlingen han er tiltalt for, sier Kristensen.

Stian Kristensen er forsvarer til den tiltalte 52-åringen.

Kvelertak og slag mot hodet

Noen år etter drapet ble den da 19 år gamle fetteren til Tengs dømt for drapet i herredsretten (nå tingretten). Saken ble anket, og han ble frifunnet i lagmannsretten.

Han ble likevel dømt til å betale erstatning til hennes foreldre i en sivil sak senere. Sist fredag, 25 år senere, ble han frikjent for erstatningskravet.

I fjor høst tok saken en ny og dramatisk vending. Da ble den nå tiltalte mannen pågrepet av politiet og siktet for å ha drept Birgitte Tengs.

Stedet hvor 17 år gamle Birgitte Tengs ble funnet drept 6. mai 1995.

Statsadvokaten mener mannen skal ha tatt kvelertak på Tengs og slått henne gjentatte ganger i hodet med eller mot en stein. Hun døde som følge av store skader mot hodet.

Konstituert statsadvokat Thale Thomseth mener de kan bevise ut over enhver rimelig tvil at 52-åringen står bak drapet.

Tre ting er sentralt for det: Historien til tiltalte, manglende alibi drapsnatten og et DNA-bevis.

Et helt sentralt bevis

Et av de mest sentrale bevisene til politiet er et DNA. Påtalemyndigheten mener et Y-kromosom funnet på strømpebuksen til Tengs, tilhører den nå 52 år gamle mannen.

Dette er bekreftet i en rapport fra sakkyndige.

Sør-Rogaland tingrett har i fengslingskjennelser uttalt at innholdet i rapporten styrker mistanken mot siktede. De mener det er «meget sterk sannsynlighet» for at DNA-funnet i sporprøven stammer fra siktede.

– DNA-funnet er det sentrale beviset i saken, sier Thomseth, som bekrefter at flere eksperter på DNA vil bli kalt inn som vitner i retten.

Et Y-kromosom som er påvist på Birgitte Tengs’ strømpebukse, blir etter alt å dømme det sentrale beviset mot den siktede 52-åringen. Det er hans DNA. Spørsmålet er når og hvordan Y-kromosomet havnet på strømpebuksen.

Y-kromosomet er et kjønnskromosom og er menneskets minste. Det inneholder bare en bitte liten prosentandel arrow-outward-link av menneskets DNA.

Et viktig spørsmål for både statsadvokaten og forsvarer blir dermed hvordan dette kromosomet fra mannen havnet på klærne til Tengs.

Forsvarerne til mannen mener det ikke kan slås fast at det havnet der i forbindelse med drapet.

Strømpebuksen vil bli sentral allerede i aktors innledningsforedrag som begynner mandag.

Fakta Tengs-rettssaken Når: Saken går fra 7. november til 5. januar 2023.

Hvor: Haugesund tinghus

Rettens administrator: Arne Vikse

Tiltalt: Mann (52) fra Karmøy

Aktor: Statsadvokat Nina Grande og konstituert statsadvokat Thale Thomseth

Forsvarer: Stian Kristensen Vis mer

Forsvarer Stian Kristensen besøkte sin klient i fengsel mandag.

Siktedes historie

Et annet tema statsadvokaten nok vil være opptatt av, er 52-åringens fortid. Han er tidligere dømt i vold- og sedelighetssaker.

Politiet fikk tidlig tips om mannen i etterforskningen. På grunn av tidligere oppførsel har han vært det som omtales som en «moduskandidat» i drapssaken i over 27 år. Han har vært avhørt en rekke ganger som vitne.

Han disponerte en grønn bil i 1995. Flere vitner sa de hadde sett en jente som lignet Tengs stå ved en grønn bil i Kopervik sentrum like etter midnatt på drapsnatten.

Den tiltalte mannen mener at han ikke var i Kopervik på Karmøy i tiden da Tengs ble drept.

Påtalemyndigheten mener han er gjerningspersonen. At han må ha vært der og utført drapet.

– Men vi kan ikke bevise at han var i Kopervik, sier Thomseth.

52-åringens forsvarer Stian Kristensen sier dette om hvor tiltalte var drapskvelden.

– Han var her på Haugalandet og den forklaringen kommer han til å starte på onsdag, sier Kristensen.