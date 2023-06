Norge Bergen Slik fremsto de dømte på sosiale medier. Raske biler og drøye kommentarer om kvinner.

Dyre biler og klokker, luksusreiser, vitser om å jakte etter «smårips». Nå er de dømt til fengsel.





BERGENS TIDENDE: «Penger kan ikke kjøpe lykke?» var spørsmålet 23-åringen hadde lagt over en av videoene sine på sosiale medier.

Den viste korte klipp fra Dubai, Monaco og andre feriesteder.

«Du har rett, det kjøper deg frihet», svarte han på spørsmålet.

Videoene ga et innblikk i en eksklusiv livsstil: Dyre hoteller, badebassenger, vinflasker, klokker og biler, fortelles det i denne saken fra Bergens Tidende.

23-åringen og noen av hans venner ble kjent i ungdomsmiljøer i Bergen og samlet titusener av følgere på sosiale medier.

Så begynte anmeldelsene å renne inn fra flere kvinner. Nå er fire av mennene dømt. Den femte er frifunnet.

Felles interesse for biler

De fire domfelte vokste opp i ulike deler av bergensområdet, men hadde felles interesse for biler og festing.

To av dem kjente hverandre fra gammelt av. De ble kjent med 23-åringen i 2015.

Rundt 2020 ble fjerdemann introdusert.

26-åringen som er frifunnet, har en svakere tilknytning til denne kompisgjengen.

Flere av miljøets unge følgere brukte den samme humoren som mennene, og kommenterte positivt om innholdet. Da overgrepssaken ble offentlig kjent, endret tonen seg i kommentarfeltet.

Retten har gitt de fire strafferabatt som følge av uthengingen de ble utsatt for.

Mennene tiltrakk seg først positive kommentarer for de dyre bilene. Så startet hetsen og uthengingen.

«Er de 16 er det fyr i peisen»

De mange følgerne som fikk sett miljøets livsstil, fikk også dryppvise innblikk i miljøets syn på sex og kvinner.

«Litt tips til gutta her, bare ligg med jenter som ikke er blitt russ ennå for da kan du banne på at hvis de blir gravid, så kommer ikke de til å ofre vekk russetiden», sa en av 25-åringene i en video.

I en annen video spøker mannen om det å være rundt «smårips». I en tredje sto han sammen med en rekke tenåringsjenter i en butikk.

«Er de 16 er det fyr i peisen», sa han.

Mannens dyre Ferrari

Aktor Benedicte Hordnes la frem videoene under bevisføringen sin i retten.

De fire domfelte var åpne om at de hadde en interesse for gruppesex. De har gjennom hele rettssaken presisert at dette ikke er ulovlig.

Internt brukte de begreper som «doubling» eller «tripling» om antallet menn i kretsen som deltok i seksuell omgang med en kvinne. Flere ganger ble den seksuelle omgangen filmet.

Forsvarere avviser «livsstilen»

23-åringen ble dømt til fengsel i fem og et halvt år for gruppevoldtekt og seksuell omgang med mindreårig i fellesskap.

En 24-åring fikk fem år for gruppevoldtekt, mens en av 25-åringene fikk tre år og åtte måneder for sovevoldtekt og seksuell omgang med mindreårig.

Den andre 25-åringen fikk ett års fengsel. Samtlige har en periode av dommen som gjøres betinget, hovedsakelig på grunn av den massive uthengingen de ble utsatt for.

Tre av dem anket dommen på stedet. Den fjerde valgte å ta betenkningstid.

Ellen Eikeseth Mjøs representerer en av 25-åringene. Hun sier at han har en normal interesse for biler, men at han utover dette ikke kjenner seg igjen i bildet av miljøet som er blitt tegnet.

Maria Hessen Jacobsen forsvarer 24-åringen.

– Han er blitt avbildet i nærheten av dyre biler, men hans egen bil er 13 år gammel og koster 50.000 kroner, sier hun.

Hun legger til at han heller ikke har dyre merkeklær eller sko. Flere av forsvarerne sier at det på sosiale medier ofte er et gap mellom det man viser frem og det som er realiteten.

– Og så kommer disse mennene fra ulike sosioøkonomiske vilkår, sier Jacobsen.