Gutt i tenårene produserte giftig stoff. Varetektsfengslet i én uke.

Politiet ville varetektsfengsle en tenåring i to uker for å ha fremstilt et giftig stoff. Retten tillot fengsling i én uke. Gutten erkjenner ikke straffskyld.

Nødetatene tok på seg verneutstyr da de rykket ut til Bøler for å undersøke en melding om et giftig stoff.

09.06.2023 19:45

Politiet sier de trenger mer tid til å undersøke torsdagens giftsak fra Bøler i Oslo. Derfor ba de fredag om to ukers varetektsfengsling av tenåringsgutten som erkjenner å ha laget giftstoffet. Den formelle begrunnelsen er faren for bevisforspillelse. Retten ga politiet bare delvis medhold og gikk med på varetektsfengsling i én uke.

Politiet har bedt om brev- og besøkskontroll. Det vil si at han for eksempel kan få kontrollert besøk av foreldrene under en eventuell varetektsfengsling.

Guttens forklaring er ifølge politiet at han har produsert det giftige stoffet, men at han ikke hadde noen tanker om at andre skulle kunne rammes av det. Han erkjenner ikke straffskyld.

Politiet og andre nødetater rykket torsdag ut til Bøler etter en melding om at noen hadde fått et giftig stoff på seg. Det ble etter hvert bekreftet at det var et svært giftig stoff. Politiet vil ikke si hva slags giftig stoff det dreier seg om.

Må undersøke forklaringen hans

Gutten samarbeider med politiet og forklarer seg. Han har gitt en forklaring på hvorfor han laget det giftige stoffet. Men politiet vil ikke opplyse om hva denne forklaringen er.

– Han sier han har produsert et giftig stoff som vi mener kan ha vært farlig også for andre. Vi ønsker å undersøke om forklaringen hans kan legges til grunn eller om det er forhold som vi må se nærmere på, sier politiadvokat Børge Enoksen.

– Mistenker dere at han kan ha samarbeidet med andre?

– Vi legger til grunn forklaringen hans om at dette ikke er ment for å skade noen andre. Men stoffet er såpass alvorlig og farlig at vi ønsker å ha litt tid til å undersøke om det stemmer eller ikke, svarer Enoksen.

Politiet har tidligere opplyst at de tror gutten har produsert det farlige giftstoffet på egen hånd.

Fengslingsmøtet ved Oslo tingrett ble holdt for lukkede dører. Den siktede gutten er på sykehus og møtte ikke i retten. Han og hans forsvarer deltok på rettsmøtet via videolink.

– Han vil etter hvert bli overført til et fengsel dersom vi får medhold i begjæringen om varetektsfengsling, opplyser Enoksen.

Tror de har fått tak i alt «farlig materiale»

Politiet har tatt beslag i det de omtaler som «et farlig stoff». De tror at de har fått tak i alt det farlige materialet som er blitt produsert, opplyser Enoksen.

Politiet har også gjort mange andre beslag i leiligheten på Bøler, blant annet av digitale enheter, som de nå vil undersøke.

Aftenposten har vært i kontakt med guttens forsvarer Marit Lomundal Sæther. Hun ønsker foreløpig ikke å kommentere saken.