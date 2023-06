DSB vet ikke hvor mange mobiler som var tause under testen

Fikk du ikke varsling på mobilen da flyalarmen gikk? Da bør du gjøre dette.

14.06.2023 13:01

Klokken 12 ulte flyalarmene i landet. Samtidig skulle du også fått et varsel med lyd, vibrering og melding til mobiltelefonen din.

Men mange fikk ikke noe slikt varsel. Aftenposten har mottatt en rekke tips fra folk som hadde tause mobiler under testen. Mange av avisens reportere fikk heller ikke varsel.

Pressevakt Henriette Magnusen i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sier det er for tidlig å si noe om årsakene til at folk ikke fikk melding.

– Vi har sett i eksempler fra andre land at det kan skyldes manglende programvareoppdatering, men det er for tidlig å si.

DSB varslet på forhånd at tjenesten krever at du har oppdatert programvare (se listen litt lenger ned).

Ber om tilbakemelding

Hun sier signalet sendes ut som et radiosignal som kringkastes fra mobilmastene via 4G og 5G-nettet.

Dermed får de ingen oversikt over hvem som har mottatt eller ikke mottatt varslet.

Magnusen sier DSB vil gjennomføre en undersøkelse i etterkant av varslingen, som de håper vil gi mer innsikt i hvor mange som fikk testen. I tillegg ber de publikum melde inn feil via nodvarsel.no.

Ifølge DSB kan disse enhetene motta Nødvarsel: