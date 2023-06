Fikk du ikke nødvarsel på mobil 14.juni? Her svarer DSB

DSB vet ikke hvor mange mobiler som var tause under testen

14.06.2023 13:01 Oppdatert 14.06.2023 16:00

Klokken 12 ulte flyalarmene i landet. Samtidig skulle du også fått et varsel med lyd, vibrering og melding til mobiltelefonen din.

Men mange fikk ikke noe slikt varsel. Aftenposten har mottatt en rekke tips fra folk som hadde tause mobiler under testen. Mange av avisens reportere fikk heller ikke varsel.

Pressevakt Henriette Magnussen i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sier det er for tidlig å si noe om årsakene til at folk ikke fikk melding.

– Vi har sett i eksempler fra andre land at det kan skyldes manglende programvareoppdatering, men det er for tidlig å si.

DSB varslet på forhånd at tjenesten krever at du har oppdatert programvare (se listen litt lenger ned).

Ber om tilbakemelding

Hun sier signalet sendes ut som et radiosignal som kringkastes fra mobilmastene via 4G og 5G-nettet.

Dermed får de ingen oversikt over hvem som har mottatt eller ikke mottatt varslet.

– Det er blant annet derfor vi tester, sier Magnussen.

Magnussen sier DSB vil gjennomføre en undersøkelse i etterkant av varslingen, som de håper vil gi mer innsikt i hvor mange som fikk testen. I tillegg ber de publikum melde inn feil via nodvarsel.no.

Ifølge DSB kan disse enhetene motta Nødvarsel:

Android-telefoner med operativsystem Android 11 eller nyere

Smartklokker og -telefoner som har Android GO støttes fra Android 13 og nyere

Apple-telefoner som er Iphone 8 eller nyere og som er oppdatert med IOS 16.2 eller nyere. Denne versjonen kom i desember 2022.

Apple Watch som er oppdatert med watchOS 9.2 eller nyere

Smartklokker som bruker Wear OS (dette er blant annet klokker fra Samsung, Google, Fossil og TicWatch)

En rask sjekk viser at flere av reporterne i Aftenposten som ikke mottok melding, har operativsystemet 16.1.1 eller 16.1.2. Dette til tross for at innstilling for automatisk oppdatering er på og 16.5 ligger klar. Men denne er ikke oppdatert.

SMS varsler ikke like raskt

– Er det klokt å legge opp til en varsling av alvorlige situasjoner der så mange brukere utelukkes?

– Vårt oppdrag har vært å etablere en befolkningsvarsling basert på Cell Broadcast-teknologi, som et supplement til eksisterende former for befolkningsvarsling, sier Magnussen.

Hun understreker at dette er en velprøvd standardisert varslingsteknologi som er godt egnet for hurtig varsling av et stort antall mobiltelefoner.

– Teknologien for å motta nødvarsler er innebygget i de fleste moderne mobiltelefoner, men må aktiveres ved å laste ned oppdatert programvare. Vi forventer at antallet som kan motta Nødvarsel øker etter hvert som flere oppdaterer sine telefoner og eldre enheter byttes ut med nye, sier hun.

Hun sier teknologien ikke har noen utfordringer med hensyn til personvern.

– Er ikke SMS-varsel mer treffsikkert?

For varsling er Cell Broadcast å foretrekke fremfor SMS da befolkningen raskere vil bli oppmerksom på at de har mottatt et varsel da mobiltelefonen vil lage lyd og varselet legger seg foran på skjermen. SMS er ikke like egnet til hurtig varsling til et stort antall mobiltelefoner samtidig, sier Magnussen.

