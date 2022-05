Datatilsynet om datainnbruddet hos Norkart: - Folk må være ekstra oppmerksomme nå.

3,3 millioner nordmenn ble rådet til å sperre for kredittsjekk etter datainnbruddet hos Nordkart. Datatilsynet oppfordrer folk til å være ekstra oppmerksomme nå.

Datatilsynet vet foreløpig ikke hvor alvorlig datainnbruddet hos Norkart er.

12. mai 2022 07:11

Tirsdag ble det kjent at selskapet Norkart er blitt utsatt for et stort datainnbrudd. Opplysninger om omtrent 3,3 millioner nordmenn som eier eller fester eiendom, eller har gjort dette, kan ha blitt stjålet. Persondata som navn, adresser, fødselsnummer og informasjon om hva man eier, kan være på avveie.

– Det er litt for tidlig å si noe om alvorlighetsgraden før vi har behandlet saken ferdig, skriver fungerende direktør Janne Stang Dahl i Datatilsynet i en e-post til Aftenposten.

– Det som i utgangspunktet er alvorlig i denne saken, er at det dreier seg om persondata til over tre millioner personer, samlet og sammenstilt på et sted.

– Sperre for kredittsjekk ikke det første man bør gjøre

Leif Arne Brandsæter, Norkarts administrerende direktør, rådet onsdag de 3,3 millioner nordmenn som er rammet av datatyveriet til å sperre for kredittsjekk.

Flere av kredittvurderingsselskapene har opplevd stor pågang fra personer som vil sperre for kredittsjekk onsdag.

– Hvordan ser Datatilsynet på dette rådet?

– Å sperre for kredittsjekk er et generelt råd som vi gir dersom det er stor risiko for at du er utsatt for ID-tyveri, og man ser overraskende bevegelser for eksempel på bankkontoen. Ved å legge inn en frivillig sperre mot kredittvurdering, vil du kunne hindre at uvedkommende får kreditt i ditt navn, for eksempel ved en handel.

– Vi oppfordrer ikke til at dette er det første man bør gjøre. Det er fremdeles mye som ikke er avklart i saken. Samtidig er det mange som ønsker å helgardere seg, og det er mange som henvender seg til kredittbyråer nå, forteller Janne Dahl Stang.

Men hun oppfordrer folk til å være ekstra oppmerksomme.

På Dun & Bradstreets nettsider har man informert om stor pågang for kredittsperre etter datatyveriet.

Fakta Fakta om datainnbruddet hos Norkart IT-system-leverandøren Norkart meldte om et datatyveri fra en søketjeneste 10. mai.

Datainnbruddet ble avdekket 5. mai, søketjenesten ble stengt og lekkasjen ble stanset samme dag.

En feil i brannmuren til søketjenesten ga uvedkommende tilgang til Norges offisielle eiendomsregister.

Persondata som navn, adresser, fødselsnummer og informasjon om hva man eier, kan være på avveie.

Over 3, 3 millioner nordmenn som eier eiendom, fester tomt eller har gjort det, kan være berørt av innbruddet.

Datainnbruddet er politianmeldt og etterforskning pågår. Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) undersøker også saken.

Det er så langt ikke avdekket at de stjålne dataene er misbrukt, ifølge Norkart. Vis mer

Leter etter spor

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) vil ikke rangere datatyveriet i forhold til størrelse og omfang, men sier at hendelsen er stor i norsk sammenheng siden den berører så mange mennesker.

– NSMs vurdering er at dette er en alvorlig hendelse, men vi har foreløpig ikke godt nok grunnlag for å si noe om i hvilken grad.

Det skriver seksjonssjef i Nasjonalt cybersikkerhetssenter i NSM, Tom-André Røgden til Aftenposten.

NSM forteller at de utfører tekniske analyser for å finne ut mer om datainnbruddet.

– Vi leter etter tekniske indikasjoner på hva som har skjedd og eventuelt om vi kan utlede spor som kan være nyttig i den videre etterforskningen, skriver Røgden.

– Har dere nå sett noen spor av data fra dette tyveriet, enten på det åpne eller det "mørke" nettet?

– Det har vi ingen kommentar til på nåværende tidspunkt.

Røgden minner om at datainnbrudd kan ramme alle type selskaper og ber de sikre sine digitale verdier.

– Selskaper gjør lurt i å ha til enhver tid oppdatert oversikt over hvilke deler av sine miljøer som er eksponert mot internett, og sørge for at disse er sikre.

Datatilsynets råd

Datatilsynets fungerende direktør har disse rådene til de svært mange som er berørt av datatyveriet.

– I våre råd prøver vi å skille mellom hvordan du passer på for ikke å bli utsatt for ID-tyveri, og hva du skal gjøre hvis du er utsatt for det. For å unngå å bli utsatt for ID-tyveri, må du være ekstra bevisst. Hvis du for eksempel mottar regninger for produkter du ikke har bestilt, bør du raskt undersøke hva dette er. Datatilsyn-direktøren lister opp flere gode råd:

Kontakt banken hvis du oppdager ukjente transaksjoner eller kjøp på kredittkortregningen din.

Sjekk hvis du får bekreftelse på kreditt eller endring av kredittrammen din uten at du har bedt om det.

Vær obs på adresseendringer og telefoner og brev om kjøp du ikke har gjennomført.

Vær ekstra oppmerksom på henvendelser som du stusser på, enten det er meldinger eller e-post.

Ikke oppgi personlig informasjon til ukjente over nettet, på telefon eller e-post uten at du selv har tatt initiativ til det.

Vær varsom med å klikke på lenker du har fått tilsendt.

Ikke legg inn personinformasjon uten videre.

– Jo tidligere du oppdager at noen har misbrukt identiteten din, jo større mulighet har du til å begrense hvor stor skade tyven kan gjøre. Hvis du ser misbruk, er det viktig å varsle bank og sperre kontoer og kort. Tyveri anmeldes til politiet, understreker Janne Stang Dahl.