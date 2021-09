DNA-treff førte til siktelsen i Birgitte Tengs-saken

I 2019 fikk politiet DNA-resultatet som førte til at en mann i 50-årene onsdag ble pågrepet, siktet for drapet på Birgitte Tengs i 1995.

Politiinspektør Lars Ole Berge.

3. sep. 2021 09:24 Sist oppdatert nå nettopp

Birgitte Tengs ble funnet drept 6. mai 1995 på Karmøy. Den siktede mannen var da midt i 20-årene.

Mannen er også mistenkt for drapet på Tina Jørgensen i oktober 2000. Det melder Sør-vest politidistrikt i en pressemelding. Han har tidligere vært i politiavhør om begge drapene, men har ikke vært siktet før.

Den pågrepne fremstilles for varetektsfengsling klokken 14. fredag. Politiet mener det foreligger fare for bevisforspillelse, og begjærer den siktede fengslet i fire uker med alle restriksjoner.

Siktede nekter straffskyld.

– Den nåværende siktelsen bygger på DNA-undersøkelser, sier politiinspektør Lars Ole Berge på pressekonferanse klokken 12.

DNA-sporene er undersøkt av rettsmedisinsk institutt i Østerrike. DNA-materialet inneholdt både prøver som tidligere var analysert og nytt materiale. I 2019 fikk politiet en rapport med resultatene. Opplysningene derfra førte til at politiet igjen fikk interesse for mannen som nå er siktet.

Politiinspektør Unni Malmin sier at mannen har vært kandidat for politiet i begge etterforskninger.

– Han fant seg i Stavanger den helgen Tina Jørgensen forsvant, sier Malmin.

Det er ikke planlagt flere avhør av den siktede på nåværende tidspunkt.

Berge forteller at politiet har sett på disse sakene siden 2019. Han legger til at politiet jakter på flere bevis og skal avhøre vitner i saken.

Det er ikke planer om ytterligere pågripelser i saken.

Birgitte Tengs (t.v.) ble funnet død 6. mai 1995 på Karmøy. Tina Jørgensen ble funnet i en kum utenfor Bore kirke på Jæren 26. oktober 2000.

– Han var øverst på listen i 1998

Den nå siktede mannen har vært kjent av politiet i forbindelse med Birgitte Teng-saken siden i hvert fall 1998.

– Mannen som nå er pågrepet og siktet sto øverst på en liste over aktuelle kandidater som vi la frem for Gulating lagmannsrett i 1998, sier advokat Sigurd Klomsæt til Aftenposten.

Lagmannsretten behandlet da saken mot fetteren til Birgitte Tengs. Fetteren var tiltalt for drapet, men ble frifunnet. Klomsæt var en av fetterens forsvarere.

Fakta Birgitte Tengs Birgitte Tengs (17) ble funnet drept nær hjemmet sitt på Karmøy 6. mai 1995. To år senere ble Tengs da 19 år gamle fetter dømt for drapet på sin kusine. Fetteren anket og ble året etter frikjent i lagmannsretten, men han ble samtidig dømt til å betale Tengs foreldre oppreisning i en sivil sak, der det gjelder andre beviskrav. Erstatningskravet er senere ettergitt, men dommen står ved lag. Fetteren til Birgitte Tengs gikk til sak mot staten og anførte at denne dommen er en pågående krenkelse av EMK (Den europeiske menneskerettskonvensjon) artikkel 8 og SP artikkel 17, og at saken har ødelagt hans privatliv. Han tapte saken i Borgarting lagmannsrett i desember i fjor. Den europeiske menneskerettsdomstolen i Strasbourg dømte i 2003 den norske staten til å betale erstatning til fetteren fordi erstatningsdommen gikk for langt i å forutsette at fetteren var skyldig. Birgitte Tengs-saken ble i januar 2016 den første saken som ble tatt opp av den nye cold case-enheten i Kripos. Politiet pågrep onsdag 1. september 2021 en mann i 50-årene på Haugalandet siktet for drapet. Vis mer

Siktede er bosatt på Haugalandet, og har vært en del av politiets tidligere etterforskning av både drapet på Birgitte Tengs og Tina Jørgensen.

– Han har ikke tidligere vært siktet i saken. Bakgrunnen for siktelsen er resultater fra tekniske undersøkelser, sammenholdt med øvrige opplysninger i saken, sier politiinspektør Lars Ole Berge.

Nekter straffskyld – vil be seg løslatt

Den siktede er blitt avhørt av politiet onsdag og torsdag denne uken. Mannen nekter straffskyld.

– Han har det vanskelig. Jeg kan si at han opplevde det som en sjokkartet opplevelse å bli dratt inn i disse to sakene, og han stiller seg uforstående til både siktelsen i Tengs-saken og mistanken i Jørgensen-saken, sier mannens forsvarer, Stian Kristensen til Aftenposten.

Han forteller at de nå skal sette seg inn i etterforskningsmaterialet fra politi, for å kunne imøtegå anklagene, forteller han.

– Han kommer til å be seg løslatt på fengslingsmøtet i dag, sier Kristensen.

Birgitte Tengs ble funnet drept i Kopervik på Karmøy om morgenen lørdag 6. mai 1995. 17-åringen hadde blitt voldtatt og drept i et buskas like ved Gamle Sundveg, noen få hundre meter fra sitt hjem ved Skår.

Politiet har sett etter sammenheng

Den siktede har også status som mistenkt for drapet på Tina Jørgensen. 20-åringen forsvant natt til 24. september 2000 i Stavanger. Først én måned senere ble hun funnet drept i en dreneringskum ved Bore kirke på Jæren.

Politiet opplyser at etterforskningene av drapene på Tengs og Jørgensen har vært uavhengige hverandre, men at politiet har sett etter eventuelle sammenhenger underveis.

– Mannen som er siktet for drapet på Birgitte Tengs, var i Stavanger i tidsrommet da Tina Jørgensen forsvant. Dette sammenholdt med andre opplysninger i saken, gjør at han har fått status som mistenkt. Han er avhørt i saken og erkjenner ikke straffskyld, sier politiinspektør Unni Byberg Malmin.

Fakta Tina Jørgensen 24. september 2000 forsvant 20 år gamle Tina Jørgensen sporløst etter å ha tilbrakt kvelden på byen sammen med kjæresten. En storstilt leteaksjon ble gjennomført i Stavanger-området. 26. oktober 2000 ble liket av Tina Jørgensen funnet ved en tilfeldighet i en dreneringskum på parkeringsplassen ved Bore kirke på Jæren. Obduksjonen viste at hun ble slått i hjel. 31. oktober 2001 ble Tinas kjæreste og tidvis samboer siktet for drapet på 20-åringen. Han ble løslatt etter å ha sittet varetektsfengslet i sju uker. 23. desember 2002 fikk han muntlig beskjed om at politiet frafalt siktelsen mot ham. Det formelle brevet med beskjeden om at siktelsen var frafalt, kom først i april 2004. I februar 2005 fikk han i Stavanger tingrett 50.000 kroner i oppreisning og 138.500 kroner i erstatning for det økonomiske tapet han ble påført som følge av siktelsen. Sakene ble henlagt i 2003. 16. september 2015 ble en 36 år gammel mann fra Lyngdal pågrepet og siktet for drap eller medvirkning til drap på Tina Jørgensen. 17. september 2015 ble ytterligere tre menn pågrepet og siktet i saken. 9. oktober 2015 ble alle de fire siktede mennene løslatt. 12. september 2016 henla Riksadvokaten saken mot de fire og begrunner henleggelsen med «intet straffbart forhold». 18. oktober 2016 opplyste cold case-enheten i Kripos at de skulle se på den 16 år gamle drapssaken. 23. september 2017 ble boken «Da Tina ble drept» gitt ut. Forfatter Erlend Frafjord skriver blant annet at politiet i etterforskningen av drapet er blitt tipset om en mann som er voldtektsdømt, og som siden ble drept. 26. april 2018 konkluderte Kripos med at saken bør etterforskes videre, men i et begrenset omfang. 6. september 2018: Sørvest politidistrikt opplyser at en gruppe etterforskere skal se på saken på nytt. Gruppen har så vidt startet arbeidet. 3. september 2021 opplyser politiet at en person er mistenkt for drapet på Tina Jørgensen. Vis mer

Bistandsadvokat: Familien er i sjokk

Familien til Birgitte Tengs fikk beskjed av politiet om den nye utviklingen i saken tirsdag. Ifølge bistandsadvokat Erik Lea, kom utviklingen som et sjokk på foreldrene til Birgitte Tengs.

– Det kom som et sjokk på de. Det har gått over to døgn, og de er fremdeles i sjokk. Men de er i ferd med å ta det innover seg, og omstille seg, sier Lea til Aftenposten.

Familien tør ikke håpe på at rett mann nå er tatt, ifølge Lea.

– De gir uttrykk for at de midt oppi alt dette sjokket er glade for at det nå skjer noe i saken. De håper virkelig inderlig at dette ikke er feil mann. Og hvis det nå er rett mann som er tatt, håper de at han tilstår og gir en detaljert tilståelse så de kan forstå hva som har skjedd med datteren deres, sier Lea.

Mannen nekter ifølge politiet straffskyld. Lea sier at familien til Birgitte Tengs ønsker å unngå en ny langvarig runde i retten.

– Vi håper at vedkommende, hvis det er han som har gjort det, kan spare oss for belastningen av å gå gjennom alt en gang til. Vi trenger ikke flere år med usikkerhet, sier Lea.

Det er mye følelser blant familien nå, sier bistandsadvokaten.

– Familien har tatt feil i alle år. Vi har hele veien trodd det var fetteren som var skyldig, og nå kan det vise seg at de har tatt feil i vanvittig mange år. Det er et sjokk det også, sier han.

Jørgensens mor: Det er ganske opprivende

Tina Jørgensens mor sier at hun synes det er opprivende at en ny person er mistenkt for drapet på datteren i 2000.

– Jeg fikk telefon fra politiet klokken ti over ni i morges, der de informerte om de nye opplysningene som nå har kommet frem. Når man får en slik beskjed, er det ganske opprivende, for å si det mildt. Plutselig står man 20 år tilbake i tid, sier Torunn Austdal Rasmussen til Jærbladet.

– Jeg har fått så mange slag i ansiktet og hatt så mange nedturer i løpet av de siste 20 årene at jeg har vanskelig for å tro noe som helst. Men håpet for at denne gåten endelig skal bli løst, blir jo tent på nytt. Forhåpentlig kommer sannheten frem en dag, sier moren videre.

Jørgensen-familiens bistandsadvokat håper også på en snarlig oppklaring:

– Det er veldig positivt at det nå har skjedd et gjennombrudd i Birgitte Tengs-saken, at en person er siktet og fremstilles for varetektsfengsling. Og at politiet også finner grunnlag for å mistenke ham i Tina Jørgensen-saken, sier bistandsadvokat Kjersti Jæger, som representerer familien.

Hun påpeker at mannen foreløpig bare er mistenkt i Jørgensen-saken.

– Vi må avvente og se hva som skjer, om grunnlaget er sterkt nok til å sikte ham. Familien håper jo på en oppklaring, som de har gjort i 20 år. En må rett og slett smøre seg med enda mer tålmodighet og se hva videre etterforskning vil gi av svar.

Erna Solberg: Positivt

Statsminister Erna Solberg (H) reagerer positivt på det mulige gjennombruddet i to uløste drapssaker i Rogaland.

– Jeg tenker at det er utrolig viktig for de som er nærmeste pårørende til Birgitte Tengs og Tina Jørgensen. Jeg tror det er viktig å bli ferdig med gamle kriminalsaker. Hvis politiet klarer å løse denne saken nå, så kan det bli en lettelse for alle, sier statsministeren til Dagbladet.