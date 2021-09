Nå blir skoleelevene pandemiens største smittegruppe

Smitten i aldersgruppen 10–19 år har økt med 250 prosent etter skolestart. Utviklingen blant de aller yngste bekymrer helsemyndighetene før pressekonferansen sammen med regjeringen klokken 14.

Skolestarten for de aller minste var optimistisk ved Lakkegata skole 16. august.

Samtidig foregår det omfattende testing og vaksinering. Før barn ned i 12 års alder skal vaksineres i Oslo fra neste uke, er 77 prosent av befolkningen over 18 år blitt fullvaksinert.

Men når helsemyndighetene og helse- og omsorgsminister Bent Høie onsdag klokken 14 holder pressekonferanse, er dette situasjonen de må forholde seg til:

Siden skolestart har smitten pr. uke i aldersgruppen 10–19 år økt med 250 prosent.

Totalt er det meldt 168 464 smittetilfeller av covid-19 under pandemien. Aldersgruppen 10–19 år utgjør nå over 20 prosent av smittetilfellene.

Denne uken vil barn i alderen 10–19 år bli den gruppen med høyest antall smittede i befolkningen totalt sett gjennom hele pandemien.

Nettopp denne utviklingen har ført til at Norge er blitt landet med høyest smittetrykk i Norden.

I uke 33, da skolene startet, ble det påvist 1296 smittetilfeller i aldersgruppen 10–19 år. Forrige uke (uke 35) hadde tallet økt til 4557 smittetilfeller. Smitteutviklingen gjør at denne aldersgruppen nå vil få flest smittetilfeller av alle i hele pandemien i løpet av denne uken.

Samtidig har smitteøkningen så langt vært langt mer moderat for gruppen under 10 år.

Men helsedirektør Bjørn Guldvog tror at halvparten av alle barn under 12 år kan bli smittet den kommende vinteren. Det er danske myndigheters anslag for smitteutviklingen i egen befolkning. Det er ikke planen å vaksinere norske barn under 12 år.

– Vi må unngå at veldig mange av barna blir smittet samtidig, fordi det da kan bli mange som har behov for spesialisthelsetjenesten samtidig, sa Bjørn Guldvog tirsdag til NRK.

Helsedirektør Bjørn Guldvog stiller på pressekonferanse onsdag klokken 14.

I dag stiller Guldvog på pressekonferansen i Oslo etter at han uttalte at det kan bli flere tusen barn som vil ha behov for spesialhelsetjeneste som følge av pandemien.

Bakteppet er at denne smittekurven har gått til himmels siden sommerferien:

Helsemyndighetene har jobbet for å få rutiner og testsystemer på plass på skolene. Men FHI tar selvkritikk for at dette kom plass for sent, etter at karantenekrav forsvant ved skolestart. Nå har smitten økt ned i barne- og ungdomsskole i takt med økende testing.

Totalt er 3,3 millioner nordmenn nå fullvaksinerte. 3,9 millioner har fått sin første vaksinedose. Antallet innleggelser fortsatt vesentlig lavere enn i starten av pandemien i 2020 og i april 2021.