Hvem drepte Birgitte?

Klokken var sju om kvelden da den 17 år gamle jenta fra Kopervik lukket døren til barndomshjemmet bak seg. Hun gikk ut i den lyse vårkvelden for å dra på en tilstelning på bedehuset «Karmel». Birgitte Tengs kom aldri hjem igjen.

Onsdag 6. mai 1995 ble 17 år gamle Birgitte Tengs funnet drept like ved sitt hjem på Karmøy. 25 år senere er drapet fortsatt uoppklart.

Hans Petter Aass Journalist i Stavanger Aftenblad

6 minutter siden

(Stavanger Aftenblad): Om morgenen neste dag – lørdag 6. mai 1995 – ble liket av jenta med det lange, gylne håret funnet bare 500 meter fra huset der hun bodde med sin mor og far. Karen og Torger Tengs’ eneste barn ble myrdet på vei hjem. Et kvart århundre senere er den brutale ugjerningen fortsatt uoppklart. Hvem var det egentlig som sto bak et av norgeshistoriens mest omtalte drap?

Denne saken ble først publisert av Stavanger Aftenblad 30. april i 2020.

Å ta et annet menneskes liv er den ultimate, kriminelle ugjerningen i de fleste samfunn verden over. Handlingen er brutal og uopprettelig. Offeret kan aldri bringes tilbake igjen. For de pårørende blir livet aldri det samme. Ofte preges hele nærmiljøet av at noen i samme nabolag brått blir borte for alltid. Det som aldri kunne hende her, hos oss, fant sted allikevel.

Men noen saker treffer enda hardere. Noen drap ryster en hel nasjon fordi ugjerningen er så hjerteskjærende, grufull og meningsløs. Drapet på Karmøy for et kvart århundre siden er en slik sak. Da bonden som eide beiteområdet langs Gamle Sundsveg fant Birgitte Tengs ihjelslått og seksuelt misbrukt, startet en forbryterjakt vi sjelden ser i Norge.

På dagtid er området ved Gamle Sundsveg et idyllisk turområde like utenfor Kopervik. Men i mai 1995 var dette åsted for en av norgeshistoriens mest omtalte forbrytelser. Den døde kroppen til 17 år gamle Birgitte Tengs ble funnet ti meter på nedsiden av grusveien ved krattet til høyre på bildet.

Skjebnesvangre avgjørelser

Det ingen visste den vårdagen i 1995 var at det fortsatt skulle pågå drapsetterforskning i saken i mai 2020. Eller at det 25 år senere fortsatt finner sted rettsprosesser i både norske og internasjonale domstoler som følge av skjebnesvangre avgjørelser gjort av etterforskere og dommere som har behandlet saken tidligere. Eller at politikarrierer skulle stoppe opp og norske etterforskningsmetoder bli endret for alltid som følge av feil som ble gjort.

På stedet der Birgitte Tengs ble funnet drept er det satt opp en minnestein som for alltid skal fortelle om det forferdelige som skjedde for 25 år siden.

I mai 1995 var det heller ingen som visste at politiet nesten to år senere på svært tynt grunnlag skulle sikte drapsofferets egen fetter for drapet, og slik starte det som etter hvert fullstendig ødela slektsbånd og relasjoner i en allerede hardt prøvet familie.

Fakta Birgitte-saken Drapet: Birgitte Tengs (17) ble funnet drept nær hjemmet sitt på Karmøy 6. mai 1995. 1997: Tengs’ da 19 år gamle fetter ble dømt for drapet på sin kusine. Fetteren anket og ble året etter frikjent i lagmannsretten, men han ble samtidig dømt til å betale Tengs’ foreldre oppreisning i en sivil sak, der det gjelder andre beviskrav. Erstatningskravet er senere ettergitt, men dommen står ved lag. Fetteren har flere ganger forsøkt å få saken gjenopptatt, uten hell. 2003: Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg dømte den norske staten til å betale erstatning til fetteren fordi erstatningsdommen gikk for langt i å forutsette at fetteren var skyldig. 2016: Birgitte Tengs-saken ble i januar den første saken som ble tatt opp av den nye cold case-enheten i Kripos. I desember 2017 gjenopptok Sør-Vest politidistrikt etterforskningen. 2018: I et brev til fetterens forsvarer, advokat Arvid Sjødin, skriver Sør-Vest politidistrikt at politiet ser helt bort fra fetterens tilståelse i saken. Sjødin sier at dette renvasker hans klient. April 2019: Politiet får nye svar på DNA-prøver i Birgitte Tengs-saken, men holder kortene tett til brystet. November 2019: Birgitte-etterforskerne skriver i et brev til Borgarting lagmannsrett at de fortsatt mener de kan oppklare drapsgåten. Vis mer

Og ingen av oss journalister som fulgte politiets arbeid på nedsiden av en øde grusvei denne grå mai-lørdagen så nok for oss at den eller de som var ansvarlige for ugjerningen i mai 2020 fortsatt ikke skulle være avslørt. Det lokale politiet og mordetterforskerne fra Kripos la jo ned en så massiv innsats.

Så hva gikk galt?

Et voldsomt press

I 2015 skrev journalisten Bjørn Olav Jahr boken «Hvem drepte Birgitte Tengs?». Han er ikke nådig med de ansvarlige for etterforskningen av mordet på den 17 år gamle Kopervik-jenta. Han mener fetteren ble hjernevasket i avhør, at vitner kan ha blitt manipulert og bevismateriale trikset med – og at politiet for tidlig ble altfor ensidige i etterforskningen mot Birgittes fetter.

Det er lett å skjønne at etterforskerne som skulle avsløre hva som hadde hendt med Birgitte, må ha kjent et voldsomt press. Ikke bare fordi et uoppklart drap skaper frykt og uro i et lokalsamfunn, men også fordi handlingen i seg selv er så alvorlig at det oppstår et krav om at slike saker skal oppklares.

Birgitte Tengs fetter var 19 år da politiet i februar 1997 pågrep ham og siktet ham for drap. Selv om han senere ble frifunnet i retten, og politiet har bekreftet at han ikke lenger er mistenkt, har saken fortsatt store konsekvenser for ham. Han har derfor valgt å bosette seg i utlandet.

At de fleste drapssakene ender med at politiet klarer å avsløre hvem som står bak, gjør at nordmenn flest forventer oppklaring hver gang noen blir tatt av dage. Særlig gjelder dette i saker der offeret er en vanlig person uten tilknytning til noe kriminelt miljø. Og spesielt gjelder det saker der det er uskyldige ungdommer som rammes tilsynelatende uten mål og mening. Slike drap som får oss til å tenke at mitt barn eller barnebarn, eller min bror eller søster, like gjerne kan bli et offer for en lignende forbrytelse.

Norge er en av nasjonene i verden der drap sjeldnest forekommer. Vi har også en av de høyeste oppklaringsprosentene på kloden. Når drapsalarmen går hos politiet, skal det ikke stå på ressursene. Den nasjonale statistikken som Kripos fremla i januar taler sitt tydelige språk. I bare 34 saker siden 1991 har politiet mislyktes med å avsløre gjerningsmannen – eller ført frem til personer som ved inngangen til 2020 enten var siktet eller tiltalt for drap.

I perioden mellom 1988 og 1999 ble det begått 476 drap i Norge. 97 prosent av dem ble oppklart. Et av ytterst få som ikke har funnet sin løsning, fant altså sted på Karmøy våren 1995.

I ettertid er det mulig å se at det var forhold ved fetteren som kan forklare at etterforskerne ville undersøke om han kunne ha noe med den fatale handlingen å gjøre. Men hva som fikk politiet til plutselig å legge vekk alle andre mulige gjerningsmenn fremstår i dag som uforståelig. Førstestatsadvokat Harald L. Grønlien – aktor i rettssakene mot fetteren – innledet rettsprosessen med å fortelle dommerne at «I denne saken finnes det ikke tekniske bevis, heller ikke indisier av en slik karakter at de i seg selv skal lede til domfellelse. Sentralt står derfor hans forklaringer til politiet».

I dag er også politiet enige i at fetterens såkalte tilståelse er verdiløs. Den unge mannen uten noe kriminelt rulleblad ble gjennom flere uker etter pågripelsen utsatt for avhørsmetoder som det er vitenskapelig dokumentert kan føre til falske tilståelser. Birgitte-saken førte etter hvert til at avhørsmetodikken som norske politifolk skal jobbe etter ble fullstendig endret.

Flere tjenestemenn som har jobbet med saken etter at Karmøy-mannen ble frifunnet av juryen i Gulating lagmannsrett i juni 1998 har bekreftet at fetteren ikke lenger er mistenkt for å ha drept Birgitte Tengs. Det skyldes ikke bare skepsis til opplysningene han etter hvert ga i avhør mens han satt isolert hos politiet i Haugesund.

På Birgitte Tengs’ kropp ble det funnet en rekke biologiske spor, ikke minst form av et stort antall hår. I forbindelse med testingen av disse er det aldri funnet DNA-materiale som kan stamme fra fetteren.

Liste over mulige gjerningsmenn

I januar 1997, mer enn et og et halvt år etter drapet, hadde politiet fortsatt en liste med mulige gjerningsmenn. Flere av disse ble aldri sjekket ut av saken før fetteren ble pågrepet i begynnelsen av februar. Dette kom aldri frem i forbindelse med rettsprosessene mot den tiltalte fetteren i 1997 og 1998.

På en pressekonferanse i Haugesund i februar 1997 meldte politiet at de hadde pågrepet Birgitte Tengs’ 19 år gamle fetter. Politimester Karl Henrik Sjursen i Haugaland og Sunnhordland politidistrikt, politiinspektør Gro Rossehaug og etterforskningsleder Ståle Finsal fra Kripos mente pågripelsen var et gjennombrudd i saken.

En av mennene som sto på politiets liste over de mest aktuelle kandidatene var en mann bosatt lenger sør på Karmøy. Han havnet på listen som følge av tidligere, alvorlige voldssaker mot kvinner.

Denne andre Karmøy-mannen fikk søkelyset på seg også i 2001, da Kripos-førstebetjent Ståle Finsal forklarte seg som vitne i en av mange rettssaker som har funnet sted etter at fetteren ble frifunnet.

Politimannen som hadde ledet Birgitte-etterforskningen ble spurt om hva som eventuelt kunne utelukke den andre Karmøy-mannen som drapsmann.

Forsvant i løse luften

– Når politiet mener å ha funnet en gjerningsmann og kan underbygge dette på en god måte, vil vi konsentrere oss om denne ene. De andre forsvinner i løse luften, svarte Finsal ifølge forfatteren Bjørn Olav Jahrs bok.

På direkte spørsmål fra dommeren bekreftet Kripos-etterforskeren at den andre Karmøy-mannen var en person som kunne undersøkes dersom en ny etterforskning skulle igangsettes.

Men i løpet av noen fatale dager mot slutten av januar 1997 bestemte likevel politiet seg for bare å se bort fra denne personen og flere andre som sto på etterforskernes liste over mulige gjerningsmenn. Dette til tross for at man i retten knapt hadde annet å vise til enn en påstått tilståelse som tjenestemennene som nå jobber med saken mener er verdiløs.

Bjørn Olav Jahr, til venstre, er en av journalistene som har engasjert seg sterkest i Birgitte-saken. I 2015 ga han ut bok om drapet. Tre år senere presenterte Jahr og filmskaper Bjørn Eivind Aarskog en dokumentarserie med utgangspunkt i boken på TV2.

I tiden etter frifinnelsen har en rekke mennesker engasjert seg for å forsøke å finne ut hvem som sto bak drapet på Birgitte Tengs. Noen av dem er advokater, andre er privatetterforskere og journalister. Noen er vanlige sivilister som er blitt så berørte av skjebnen til den 17 år gamle jenta på Karmøy at de ønsker å bidra til rettferdighet for både henne, hennes familie og den delen av drapsofferets familie som ble rammet av tiltalebeslutningen.

Felles er at flere har funnet frem til mulige gjerningsmenn som det ut fra etterforskningsdokumentene er vanskelig å se at kan være sjekket ut av saken. I tillegg til den andre Karmøy-mannen, har blant annet en voldtektsforbryter fra Jæren, en småkriminell rusmisbruker fra Åkra og en Oslo-mann, som på drapstidspunktet bodde i en av rusinstitusjonen Veiviserens leiligheter i Haugesund, fått oppmerksomhet.

Rettferdighet

Ved flere anledninger har også politiet gjenåpnet Birgitte-drapet. De første forsøkene ble ledet av Haugaland og Sunnhordland politidistrikt. Men etter sammenslåingen med tidligere Rogaland politidistrikt, er det nå det nye Sør-Vest politidistrikt som fra kammeret i Lagårdsveien i Stavanger som har ansvaret for saken.

Etter at Kripos’ nye Cold Case-enhet hadde gjennomgått saken, fant leder Espen Erdal (til høyre) og hans medarbeidere at det var flere etterforskningsskritt som burde gjennomføres. I 2017 startet Sør-Vest politidistrikt opp arbeidet med å oppklare saken igjen. Til venstre politimester Hans Vik.

Sent i 2015 opprettet Kripos en Cold Case-gruppe som skulle se på uoppklarte kriminalsaker igjen. Birgitte-saken var en av de første den nye enheten tok for seg. Cold Case-gruppen konkluderte med at det var mulig å gjennomføre nye etterforskningsskritt i saken. Sør-Vest politidistrikt startet arbeidet i desember 2017. Etterforskningen pågår fortsatt.

Aftenbladet avslørte i april at politiadvokat Lars Ole Berge så sent som i november i fjor i et brev oppga at han mente det var mulig å løse saken. Trolig setter etterforskningslederen sin lit til nye DNA-undersøkelser som i lang tid har pågått ved et rettsmedisinsk institutt i Østerrike. Etter så lang tid er det vanskelig å se for seg at taktisk politiarbeid alene skal kunne lede til at politiet våger å anklage en ny person for Birgitte-drapet.

Men den forsiktige optimismen fra etterforskningsleder Berge kan tyde på at politiet har avdekket spennende spor i hårstråene som ble funnet på liket. Kan det likevel gå mot en oppklaring?

Birgitte var svært glad i hunden Odin og gikk ofte tur med ham. Over pianoet henger konfirmasjonsbildet av Birgitte.

Etter all kritikken politiet har fått for håndteringen av drapet på Birgitte Tengs, ville det være en solid oppreisning for etaten.

Birgitte Tengs drømte om å bo i et rødt hus og livnære seg som organist da hun ble voksen. Hun ble aldri mer enn 17 år. Hennes foreldre har aldri fått oppleve at de får en form for rettferdighet gjennom å få fastslått av en domstol hvem som frarøvet dem muligheten til noen gang å leve som før.

Kanskje kan de et kvart århundre etter at deres eneste datter ble myrdet få samfunnets bekreftelse på hvem som gjennomførte ugjerningen?