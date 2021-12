Nå går det mot lysere tider

Dagens gladnyhet: I ettermiddag «snudde» solen, og dagene blir heretter lysere. Men visste du at selv om Sør-Norge er først ute, er Nord-Norge raskest?

Langs stien ved Vækerød park innerst i Bestumkilen skinte en lav desembersol over turgåere fredag.

Hvis dagene ikke har strukket til i det siste, er det kanskje fordi antall timer med dagslys er blitt færre.

Tirsdag 21. desember er nemlig årets mørkeste dag, men klokken kl. 16:59 «snudde» solen. Dagene blir nå langsomt lengre igjen – helt til to dager før St. Hans.

I Oslo var det tirsdag 5 timer og 53 minutter med dagslys, mens det i Trondheim var 4 timer og 32 minutter med dagslys, ifølge yr.no.

Trym Tongved Skui og Mikkel Irgens Holst tok et kveldsbad før «solsnu» mandag kveld ved Kadettangen i Bærum.

Størst endring i mars

Men visste du at lengden på dagen ikke øker like mye hver uke?

Endringen i Oslo fra tirsdag til onsdag denne uken er bare 3 sekunder, men så øker daglengden gradvis.

Om én uke er endringen 1 minutt pr. dag, og i løpet av januar øker det fra 2 til nesten 5 minutter pr. dag.

I løpet av mars øker dagen totalt med 2 timer og 45 minutter, så omtrent 5 og et halvt minutt ekstra hver eneste dag som passerer.

Siste solnedgang før vintersolverv. Bildet er tatt mandag på Brattestø på Hvaler.

– Mars er den måneden hvor lengden på dagen øker mest og raskest, sier meteorolog Terje Alsvik Walløe, som har gitt eksemplene over.

Årsaken er at den nordlige jordhalvkulen, der vi bor, peker skrått vekk fra solen frem til 20. mars. Da står den rett opp. Så skrår den mot solen frem til 21. juni. Da den begynner å bevege seg andre veien igjen.

Det er også store forskjeller på Sør- og Nord-Norge:

I Tromsø varer mørketiden i to måneder. Der må man nå smøre seg med tålmodighet og vente til 21. januar før solen titter frem over fjellene.

– Men i Tromsø går det dobbelt så fort som i Oslo når mørketiden først er over. Jo lenger nord, jo fortere går det å få lysere dager når de kommer i gang. I mai har de jo midnattsol og lys 24 timer i døgnet, sier meteorolog Terje Alsvik Walløe Walløe.

Kranføreren har latt kråkene vagle fritt over Oslo sentrum. Solrike Sollerudstranda.

Fakta Vintersolverv Betegner det tidspunktet der den nordlige halvkule er lengst unna solen. Også kjent som solsnu.

Det skjer hvert år den 21. eller 22. desember, og skyldes at dette er dagen solen står lavest på himmelen midt på dagen. Vis mer

Det man kanskje kan glede seg aller mest til over hele landet, er vårjevndøgn rundt 20. mars. Da blir nemlig dag og natt like lang, og deretter blir dagene lengre enn natten.

Psykologens råd: – Kom deg ut i vintersolen

For humøret vårt har det mye å si at solen nå har snudd.

– Lyset gir håp, og det betyr mye for psyken å vite at det går fremover mot lysere tider, sier psykologiprofessor Catharina Elisabeth Arfwedson Wang.

Hun har forsket på depresjon, og sier at for noen vil også de førstkommende måneden være tøffe.

– Januar og februar er de månedene da flest sliter med mørketiden, ifølge forskning. Det er seige måneder, og det skyldes nok at vi har vært uten lys så lenge, så da har man minst reservelagre og er mest lysdeprimert. Vi er jo biologiske vesen, så på nyåret henger vi mest med hodet, akkurat som stueplantene.

– Selv om dagene ikke er så lange nå, er det viktig å komme seg ut i vintersolen?

– Ja, det er det! Det handler både om å få med seg det lille lyset som er, og at fysisk aktivitet er viktig. Alle bør komme seg ut mens det er lyst, for eksempel i lunsjtiden på jobb. Ikke dropp det selv om det kan være litt slitsomt. Det kan forebygge at man blir nedstemt. Unngå å snu døgnet og ikke sitt altfor mye foran TV, sier Wang.

Hun mener det er viktig å huske at den mørke årstiden er helt naturlig.

– De fleste klarer seg bra i den mørke årstiden. Det er viktig ikke være for hard med seg selv. Det er lov å være mer inne. Jeg pleier å si at det er «lov være litt bjørn i hiet sitt, men ikke vær helt bjørn».