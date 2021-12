Utvalg, politi, riksrevisjonen, skatteetaten. Slik skal det ryddes opp på Stortinget.

Stortinget har lovet å snu hver stein etter avsløringene om pendlerboligene. Men hva består ryddejobben faktisk av? Her er en oversikt.

Flertallet har fått svekket tillit til norske politikere etter høstens avsløringer.

Det startet på Kjell Ingolf Ropstads gutterom i Agder. Aftenposten avslørte i høst at KrF-eren ikke meldte flytting derfra før han var 35 år, gift og hadde to barn. Slik kunne han få gratis leilighet i Oslo på statens regning i over ti år.

Politikere velges inn på Stortinget fra hele landet. Da må de være mye i Oslo, men de skal slippe å betale for å bo to steder. Derfor kan de få pendlerbolig fra Stortinget.

Men Ropstad betalte ingenting for å være folkeregistrert hos foreldrene sine. Han eide også en bolig i nærheten av Oslo som han leide ut.

Siden har Aftenposten avslørt store svakheter i stortingsadministrasjonens kontroll av politikernes pendlerboliger. Vi har også avdekket at en rekke politikere enten har fått pendlerbolig på feil grunnlag eller i strid med intensjonen.

Kjell Ingolf Ropstad trakk seg som partileder og statsråd i høst.

Det har fått store konsekvenser. 65 prosent svarte i en undersøkelse at de har svekket tillit til norske politikere etter sakene. Stortingspresidenten har lovet at det skal ryddes opp én gang for alle.

– Jeg er opptatt av at det nå skal ryddes opp, slik at vi får ordninger som er rimelige, rettferdige og som har legitimitet hos folk, sier Masud Gharahkhani (Ap).

Samtidig er flere eksterne aktører i gang med sine granskinger. Her er en oversikt over ryddejobben som nå pågår.