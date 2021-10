Trillingforeldrene pusset opp huset for å rekke å flytte inn. Så flommet kjelleren over.

Det voldsomme regnværet i helgen førte til store ødeleggelser. Nå må forsikringsselskapene punge ut.

Judit Minda foran huset hun og mannen pusser opp. De hadde ikke forutsett de store vannmassene som kom i helgen.

5. okt. 2021 16:27 Sist oppdatert nå nettopp

Det virket som regnet skulle ta igjen for all det tapte da det høljet ned i helgen. Judit Minda er en av dem som skulle ønske at vannet ikke hadde funnet veien inn i akkurat deres hus. Det var det siste de trengte nå.

Hun og mannen Glenn Undheim er trillingforeldre, og holder på å pusse opp en bolig. De jobber mot en frist. I slutten av november må de flytte ut av utleieleiligheten.

Da paret kom til huset på Jessheim lørdag morgen var kjelleren oversvømt.

– Jeg vet ikke om vi får dekket det på forsikringen. Jeg får ikke sove eller spise før jeg vet mer om vi får igjen noe på det. Vi har spart opp akkurat nok penger til denne oppussingen, nå vet jeg ikke om vi har et hus å flytte til i november, sier hun til Aftenposten.

Kjelleretasjen var oversvømt da de kom til huset i helgen. Brannvesenet har allerede vært innom en gang for å suge opp vannmengdene. Fortsatt er det noe vann igjen.

587 skademeldinger etter uværet i Sør-Norge

Helgens uvær skapte problemer mange steder. Veistrekninger ble stengt, ferger og tog innstilt, og forsikringsselskapene har fått mange skademeldinger.

Forsikringsselskapene If, Tryg og Gjensidige har så langt mottatt til sammen 587 skademeldinger etter uværet. De antar at det fortsatt kan komme inn meldinger.

– Dette er noe som kan være vanskelig å gjøre noe med. Når naturkreftene slippes løs er det ikke enkelt å beskytte seg som huseier, sier kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i If forsikring.

Klimaendringer kan gjøre at vi i fremtiden får mer ekstremvær. Clementz sier at det derfor er viktig at se hvordan disse endringene påvirker hverdagen vår.

– Det er også avgjørende at både vi som enkeltmennesker og samfunn ser på hvordan vi kan redusere klimautslippene.

Pål Rune Eklo fra Gjensidige sier de har fått inn 259 skademeldinger. Han hadde forventet mer og mener mange har tatt farevarselet, som kom ut i forkant, på alvor.

Tryg forsikring estimerer skadekostnadene på skademeldingene de har fått inn til vel 13 millioner kroner.

Usikker fremtid og hjelp fra fremmede

Huskjøpet og oppussingen hos familien til Judit Minda har vært en nøye planlagt affære. Hun sier de har planlagt budsjettet til å bare pusse opp det som var nødvendig. Kjelleren var nylig pusset opp og drenert. Alt nytt som skulle brukes i oppussingen var derfor satt der.

Nedturen var derfor stor da de lørdag morgen så nye kjøkkenplater, gipsplater og annet materiale stå i vann. Minda er usikker på om det blir dekket av boligforsikringen.

– Jeg vet ikke hva vi skal gjøre om vi ikke får flyttet inn her på grunn av skadene. Vi har ikke noe familie vi kan være hos. Vi har en klokke som tikker over hodet vårt. Dette er så maks uflaks, sier hun.

Judit Minda ser utover området der elven har gått over sine bredder.

Elven Leira ved huset til Minda er gått langt over sine bredder. Der den lokale beveren vanligvis holder til, er det nå bare en jevn strøm av vann.

Etter helgens oversvømmelse har hun bedt om finansiell støtte via en nettjeneste hvor man kan be om pengegaver til diverse formål.

– Jeg ble helt over meg av glede og overraskelse da jeg så hvor mange som hadde donert penger til oss. Det er så snilt, og jeg får virkelig troen på mennesker. Det var også en dame som sa at hun hadde en leilighet vi kunne låne om vi ikke får til å flytte inn i huset når vi må ut av leieboligen.

Likevel er Minda fortsatt bekymret. Høsten kan by på mer regnvær. Samtidig tenker hun at det er andre som har det verre.

– Ungene er iallfall friske og raske. Det hadde vært fint om vi kunne få dem inn i et hus til jul.