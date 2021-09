Onsdag kommer Gjerdrum-rapporten: Dette er trukket frem som mulige forklaringer på skredet

En rekke teorier er presentert som mulige årsaker til skredet på Gjerdrum. Rapporten som kommer klokken 12 onsdag, vil ta for seg teoriene.

Slik ser det ut nå der skredet gikk 30. desember 2020. Dronebildet er tatt mandag 27. september 2021, altså to dager før fremleggelsen av ekspertutvalgets rapport om kvikkleireskredet på Gjerdrum.

Store nedbørsmengder høsten i forveien.

Bekkeløp utsatt for erosjon.

Byggeaktivitet Gjerdrum kommune mente var risikofylt.

Dette var noen av mange faktorer som ble trukket frem etter katastrofeskredet på Gjerdrum natt til 30. desember 2020.

Sist uke skrev Aftenposten at ekspertutvalget som har gransket skredet, har funnet en årsak. En årsak som de er trygge på, og som de fant i løpet av våren.

Når utvalget onsdag legger frem sin rapport, vil de ta for seg flere av teoriene som i vår var fremme i norske medier, og kommentere disse.

Her er det som skjedde, noen av teoriene og fakta om byggefeltet Nystulia på Gjerdrum:

Skredet

Kl. 04.01 30. desember 2020 begynte telefonen å ringe hos politiet. Så ringte det igjen. Og igjen. Slik var katastrofenatten på Gjerdrum.

31 boenheter i boligfeltet Nystulia ble slukt av kvikkleireskredet. Ti mennesker mistet livet.

Enkelte boliger ble flyttet 400 meter. Skredområdet var på over 200.000 kvadratmeter. Det var nesten 1 kilometer langt. Flere mindre skred fulgte.

Aftenposten møtte menneskene som ble rammet av skredet, etter at blålysene var slått av. Her er deres historier.

Disse bildene fra skredet rystet et lite lokalmiljø – og resten av landet.

Årsaksteorier og historikk

Innsigelser: 7. januar skrev Aftenposten at både NVE og fylkesmannen i 2012 hadde sterke innsigelser mot reguleringsplan for feltet ved siden av. Nystulia ble påbegynt i 2003. De første boligene sto ferdige i 2008.

Bekkene: Aftenposten skrev også at flere bekker ved skredområdet kunne frakte bort jordmasser. I 2009 advarte Gjerdrum kommune selv om at nettopp dette kunne utløse skred. Rådgivningsselskapet Asplan Viak skrev i mars 2009 at overvannet fra store deler av sentrum i Gjerdrum, Ask, havnet i Brådalsbekken og Tistilbekken. Begge bekkene var ifølge Viak svært sårbare for erosjon.

Også VG rettet oppmerksomhet mot bekkene.

I Romerikes Blad og TV 2 fortalte hydrologen Steinar Myrabø, med fartstid fra Jernbaneverket og Naturvernforbundet, at han i 2008 hadde advart sterkt mot utbygging av Nystulia. Han hadde ved selvsyn oppdaget erosjon i en bekk nedenfor boligfeltet.

Flere, som Dagbladet, var opptatt av en golfbane som ble bygget i 2010.

Enda flere var opptatt av været.

Da skredet gikk på Gjerdrum, ble det bestemt at alle endringer i terrenget, all anleggsvirksomhet, alle endringer av bekker og dreneringsveier som kunne ha utløst erosjon, skulle undersøkes. Det ble anbefalt å gå 10–15 år tilbake i tid.

Nedbøren: To dager før skredet hadde NVE varslet om jord- og flomskredfare på Østlandet. Den store nedbøren hadde gitt høy grunnvannstand og det som kalles «metningsgrad» i bakken.

Forsker Inger-Lise Solberg ved Norges geologiske undersøkelse (NGU), som senere ble en del av ekspertutvalget, uttalte likevel at nedbør neppe var en direkte årsak til at skredet ble utløst.

Egenkontroll: 8. januar skrev Aftenposten at entreprenører selv satte godkjentstempel på eget arbeid da byggefeltet ble etablert. I dag er ikke det lov. Gjerdrum kommune gjennomførte heller ikke stikkprøver i Nystulia.

Avstanden: 13. januar skrev Aftenposten at skredet meget vel kunne ha startet langt fra bebyggelsen på Ask. Rådgivere innen geoteknikk, Dagfinn Moe og Inger-Lise Solberg, beskrev skredet som et «områdeskred», et «retrogressivt skalkskred» som spiser seg bakover og river med seg store masser.

Også VG skrev at det trolig handlet om et slikt skred.

Gangstien: VG skrev også at utgraving, utfylling og forbedring av en gangsti til Gjerdrum golfbane ved skredområdet i november 2020 ikke var kjent for kommunen. Ikke før skredet hadde gått.

Skredrisiko: NRK skrev at ikke alle reguleringsplaner lenger blir kontrollert av NVE. Dette kan føre til risikable utbygginger uten nok sikkerhet mot flom og skred.

Sikringssvakhet: 31. mai skrev NRK også at sikring av et naturområde et steinkast unna boligfeltet Nystulia kunne ha hindret tragedien på Gjerdrum. Kilde var Gustav Grimstad, professor i geoteknikk ved NTNU.

Onsdag klokken 12 kommer svaret i Gjerdrum kulturhus.