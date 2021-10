Fare for snø flere steder på Østlandet tirsdag morgen. Advarer mot vanskelige kjøreforhold rundt Oslo.

Tirsdag kan årets første snøfall bety trøbbel i trafikken rundt Oslo.

Slik kan det se ut rundt Oslo tirsdag morgen. Dette bildet er fra et tidlig snøfall i slutten av oktober i 2018, på E6 ved Furuset.

Nå nettopp

– Det er noen som kommer til å glede seg og noen vil ergre seg, sier vakthavende meteorolog Per Egil Haga ved Meteorologisk institutt.

Tirsdag morgen er det stor sjanse for at mange i området rundt Oslo vil våkne til snøvær. På denne tiden av året har Meteorologisk institutt en terskel på tre centimeter snø, før de sender ut et farevarsel. Det er en snømengde som kan gi problemer i trafikken. Det er et slikt varsel de nå har sendt ut for morgentimene tirsdag.

– Det kan ramme befolkningstette områder. Og det kan ramme på et sårbart tidspunkt i rushtrafikken i morgen. Slik sett er det ugunstig, sier Haga.

Det er i alle fall stor sjanse for at Oslomarka blir snødekt tirsdag morgen. Det samme gjelder Holmenkollen, som ligger drøyt 300 meter over havet. Haga sier snøværet kan vare lenger enn klokken ni på morgenen.

Liertoppen, Asker og Sollihøgda er trafikkerte områder som også kan få snø.

Les også Fra blåturkis is til grus og gjørme. Norges stoltheter smelter lynraskt.

Kan bli kaotisk

Meteorolog Haga er ikke sikker på hvor langt ned i terrenget mot Oslo snøen kommer.

Nede i byen er det sannsynlig at nedbøren kommer som regn. Men det kan også komme som sludd. På ringveien rundt Oslo, som ligger noe høyere, kan det imidlert bli snø eller litt slapsete føreforhold.

Snøvær i Asker vil kunne ramme rushtrafikkens travleste minutter.

– Der er det sannsynlig at nedbøren faller som snø frem til klokken ni til ti på formiddagen. Det kan komme opp mot tre-fire centimeter snø, sier Haga.

Meteorologen anbefaler nå vinterdekk.

– Er man i tvil bør man kjøre skodd for vinter i morgen. Det blir gjerne kaotisk ved første snøfall. Noen er ikke forberedt og noen er ikke vant til å kjøre på slapseføre. Det kan bli noen problemer på innfartsveier til Oslo som går over høydedrag, sier Haga.

Snøen kom til fylkesvei 55 ved Sognefjellshytta tidligere i oktober. Den ligger over 1434 meter over havet. Bildet er fra natt til 11. oktober.

Eneste snøfall

Haga sier det er lite sannsynlig at det vil komme mer snø denne uken, etter morgendagen. For et lavtrykk fra Atlanterhavet vil trekke innover kysten og sørge for stigende temperaturer. Deretter vil det komme en nordvestlig luftstrøm som kan gi nedbør til fjells. Men det er ikke sannsynlig med flere snøfall rundt Oslo i tiden fremover.

Les også Klimaendringer smelter frem skatter fra fortiden. Men forskerne gråter.

Mange våknet også til lave temperaturer mandag morgen. I Oslo ble det målt høstens laveste temperatur. Det ble målt minus 4,4 grader på Bygdøy i natt. Og denne gangen var det lavere temperatur ved havnivå, enn oppe i marka. Ved Tryvann ble minimumstemperaturen målt til 0,8 grader.

Lenger inn i landet var det vesentlig kaldere. I Aurskog ble det målt minus 8 grader i natt.